رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة اعتمدها رسمياً اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بين الطلاب بلغت 69.89٪ ، و قد أدلى الأستاذ محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،بتصريحات أكد خلالها أن عدد طلاب الصف الثالث الذين تقدموا لامتحانات اعدادية البحيرة 90861 طالب وطالبة، و قد حضر الامتحانات 89517 طالب، نجح منهم 62559 طالب وطالبة.

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