رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2019 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة اعتمدها رسمياً اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح بين الطلاب بلغت 69.89٪ ، و قد أدلى الأستاذ محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،بتصريحات أكد خلالها أن عدد طلاب الصف الثالث الذين تقدموا لامتحانات اعدادية البحيرة 90861 طالب وطالبة، و قد حضر الامتحانات 89517 طالب، نجح منهم 62559 طالب وطالبة.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
ظهرت اليوم الأحد رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى محافظة البحيرة و كان ترتيب الادارات، ادارة بندر دمنهور فى المركز الأول بنسبة نجاح 86.87 %،جاء بعدها ادارة بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ،إدارة كوم حمادة جاءت فى المركز الثالث بنسبة 64.48%، وفى المركز الرابع جاءت إدارة الدلنجات بنسبة 64.81 %، و إدارة ايتاي البارود جاءت فى المركز الخامس بنسبة 81.29 %، و يمكن الآن الاستعلام عن رابط نتيجة اعدادية البحيرة من هنا بالاسم و رقم الجلوس، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الاعداية البحيرة من موقع وزارة التربية والتعليم بالبحيرة من هنا برقم الجلوس.
التعليقات