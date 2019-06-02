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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2019 برقم الجلوس

كتب خديجة عبد اللهفي آخر تحديث
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الثانى 2019 برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
 نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة اعتمدها رسمياً اليوم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة نتيجة امتحان الدور الثانى للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح  بين الطلاب بلغت  69.89٪ ، و قد أدلى الأستاذ محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،بتصريحات أكد خلالها أن عدد طلاب الصف الثالث الذين تقدموا لامتحانات اعدادية البحيرة 90861 طالب وطالبة، و قد حضر الامتحانات 89517 طالب، نجح منهم  62559   طالب وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

ظهرت اليوم الأحد رسمياً نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى محافظة البحيرة و كان ترتيب الادارات، ادارة بندر دمنهور  فى المركز الأول بنسبة نجاح 86.87 %،جاء بعدها ادارة  بندر كفر الدوار بنسبة 74.68% ،إدارة كوم حمادة جاءت فى المركز الثالث بنسبة 64.48%، وفى المركز الرابع جاءت إدارة الدلنجات بنسبة 64.81  %، و إدارة ايتاي البارود جاءت فى المركز الخامس بنسبة 81.29 %، و يمكن الآن الاستعلام عن رابط نتيجة اعدادية البحيرة من هنا بالاسم و رقم الجلوس، كما يمكن الاستعلام عن نتيجة الاعداية البحيرة من موقع وزارة التربية والتعليم بالبحيرة من هنا  برقم الجلوس.

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عن الكاتب

خديجة عبد الله

خديجة محمد عبدالله كاتبة صحفية درست فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية وحصلت على ليسانس الآداب قسم لغة انجليزىة ولدى خبرة كبيرة فى الكمبيوتر والانترنت و أعشق الكتابة الصحفية وتحرير الأخبار السياسية والفنية والرياضية وكتبت فى العديد من المواقع الاخبارية و أعمل حاليا فى موقع نجوم مصرية من اهم هواياتى القراءة والرسم وتصفح المواقع خاصة شبكات التواصل الاجتماعى وأجيد الترجمة الانجليزية وأحب قراءة الروايات الانجليزية.

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