رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ” 3 اعدادى ” بكفر الشيخ نهاية العام 2019 عبر الموقع الإلكترونى لمحافظة كفر الشيخ

ظهرت اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة كفر الشيخ في المدارس، بعد أن ُاعتمدت من السيد: إسماعيل طه/ محافظ كفر الشيخ الحالي، كما هنئ سيادته الطلاب الأوائل على المحافظة وقام بتكريمهم والذي بلغ عددهم 24 طالب وطالبة، منهم 4 طلاب حاصلين على المركز الأول فقط، كما حازت إدارة بيلا التعليمية وإدارة كفر الشيخ التعليمية وإدارة قلين التعليمية على أعلى نسب نجاح من الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الصف الثالث الاعدادى نهاية العام.

حيث تقدم ما يقرب من 52.5 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات 3 اعدادى عام 2019 الترم الثاني، ونجح منهم حوالي 42 ألف طالب بمعدل نسبة نجاح تتعدى 82%، وقد قامت الإدارات التعليمية بنشر صور أوائل المحافظة في المدارس التابع لها الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ 2019:

حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، على رفع نتائج طلاب الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 ليتمكن جميع الطلاب من التأكد من مجموع درجاتهم والاستعلام عنها من خلال المنزل، وذلك حرصاً من الإدارة على توفير النتيجة لجميع الطلاب حيث يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادى بكافة الإدارات التعليمية من الاستعلام عن النتيجة من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ نهاية العام:

بعد إعلان أوائل الصف الثالث الاعدادى بمحافظة كفر الشيخ، ظهرت النتيجة بالمدارس والإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة كفر الشيخ وجارى رفع النتيجة في الوقت الراهن على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ وبوابة نتائج التعليم الأساسي.

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