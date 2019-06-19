رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019 بعد إعلان التعليم رسميا موعد ظهورها

يترقب أبناؤنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019 بفارغ الصبر، حيث ولأول مرة يتم هذا العام تطبيق نظام جديد للتعليم في الثانوية العامة، تهدف منه وزارة التربية والتعليم إلى جعل عملية التعلم متعة، والقضاء على رهبة الثانوية العامة، بإتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات، بدلاً من نظام الفرصة الواحدة المطبق حالياً على طلبة الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

حيث يعطى النظام الجديد الحق للطلاب أداء الامتحانات على أربع فترات وفي نهاية العام يتم احتساب الدرجة الأعلى في امتحاني الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019:-

صرح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لأحد المواقع الإلكترونية بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام تأخر ظهورها بسبب أعمال التصحيح.

وأشار وزير التربية والتعليم بأن جميع مراكز التصحيح الإلكتروني قد أعلنت انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات بها، ولهذا فإنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي موسع مطلع الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل نتيجة الصف الأول الثانوي العام دور مايو 2019.

وأضاف وزير التربية والتعليم بأن النتيجة سوف تعلن لكافة الطلاب سواء الذين أدوا امتحاناتهم بشكل إلكتروني أو ورقي، وستكون في صورة رسالة أو إشعار.

كما أنه من المنتظر أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي العام على الموقع الإلكتروني التالي بالضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام ترك تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي.

مع أطيب التمنيات لكل طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي العام بالتوفيق والنجاح.