رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

ينتظر طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام، الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني لعام 2019، حيث من المقرر أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بعقد مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة التربية والتعليم من أجل الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019، غير أن تحديد موعد انعقاد ذلك المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019 لم يتحدد موعده بعد.

رابط معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019:-

بعد أن يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2019، ستقوم وزارة التربية والتعليم بعرض النتيجة لطلاب الصف الأول الثانوي العام على هذا الرابط بالضغط هنا

كما يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي العام الراغبين في متابعة معرفة نتيجة الصف الأول الثانوي العام القيام بتسجيل أسماؤهم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع بالأسفل، حيث سنقوم بعرض النتيجة بعد أن يقوم السيد الدكتور الوزير طارق شوقي باعتماد النتيجة.

من جهة أخرى فقد صرح وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لإحدى البرامج الفضائية بأن نتيجة الصف الأول الثانوي العام لن يتم إعلانها بالدرجات فقط، بل سيتم إعلانها بحيث يعرف الطلاب والسادة أولياء الأمور نتيجة أبناؤهم ونتيجة زملائه وترتيبه بين زملائه والمواد الدراسية التي يحتاج فيها الطلاب بذل المزيد من المجهود لتحقيق مستوى أفضل.