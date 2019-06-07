في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، منتصف الأسبوع الماضي للحديث عن امتحانات الصف الأول الثانوي العام، واستعدادات وزارة التربية والتعليم للتطبيق الكامل للنظام الجديد للثانوية العامة، والذي بدأ مع الصف الأول الثانوي العام للعام الجاري 2018/2019.

حيث أكد الدكتور طارق شوقي عن أن نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي العام والتي عقدت خلال شهر مايو الماضي سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار وزير التربية والتعليم أن عمليات التصحيح الإلكتروني لإجابات طلاب الصف الأول الثانوي العام تؤكد على أن طلاب الصف الأول الثانوي العام قد استوعبوا وبشكل جيد للنظام الجديد للثانوية العامة.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 برقم الجلوس:-

من جهة أخرى فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان صادر منها أمس بأنه سوف يتم عقد مؤتمر صحفي الاسبوع المقبل للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي العام.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الأول الثانوي العام الحصول على النتيجة من خلال الضغط هنا

كما يمكن لك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة القيام بتسجيل الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف يتم الرد بعرض النتيجة بعد إعلانها من قبل الوزارة.

وفي ذات السياق أكد وزير التربية والتعليم على أن سيستم الصف الأول الثانوي العام هو تصميم مصري 100% قام به مهندسون مصريون على أعلي مستوي، وأنه تم ضبط السيستم بحيث يعمل بدون الاعتمام على الانترنت.