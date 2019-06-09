رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالنظام الجديد| نتائج اولى ثانوي الترم الثاني برقم الجلوس على بوابة التعليم الإلكترونية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالنظام الجديد حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي لأول مرة امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2019 بالنظام الجديد الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم هذا العام لتطوير العملية التعليمية في مصر والعمل على مواجهة حالات الغش المتكررة على أن يتم تدريب الطلاب لامتحانهم الكترونيًا من خلال تابلت يسلم للطالب أثناء فترة الدراسة ويحتفظ به الطالب لأداء امتحان آخر الترم من خلاله، وبعد انتهاء فترة الامتحانات في أواخر شهر مايو الماضي يبدأ الطلاب مرحلة انتظار موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 للاطمئنان على المجهود الذي أدوه خلال فترة الامتحانات.

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالنظام الجديد

تعد هذه المرة الأولى من نوعها في مصر لاستخدام نظام التابلت الجديد ولذلك قد واجه الطلاب بعض المشاكل التي حرصت الوزارة على حل تلك المشكلات وكانت منها، صعوبة الكتابة بالقلم المخصص للتالبلت وقلة زمن الامتحان مقارنة بطول المادة مثل ما حدث في مادة الرياضيات، وكذلك صعوبة مادة الكيمياء، وقد أخذت الوزارة هذه المشاكل في الاعتبار وتعمل على تصحيح الدرجات في هذه الأوقات مراعية تلك المشاكل وأنها المرة الأولى التي يؤدي فيها الطلاب امتحاناتهم الكترونيًا.

موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

يعمل المصححين والكنترولات على قدم وساق للانتهاء من أعمال التصحيح الالكترونية ورصد وتجميع الدرجات لإعلانها في أقرب وقت ممكن وسوف يتم عرض النتائج للطلاب من خلال موقع بنك المعرفة على التابلت الخاص به حيث سيظهر للطالب إشعار بظهور النتيجة فور اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وإعلانها رسميًا للطلاب، دون الحاجة للبحث في المواقع المختلفة للحصول على النتائج

وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 خلال أيام وتحديدا فى اخر الاسبوع الجاري، وفق ما أعلنه الوزير من قبل أنه سيتم عرض النتائج بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك 2019، نتمنى لكافة طلاب المرحلة الثانوية التوفيق والنجاح الدائم