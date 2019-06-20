رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019، والتي تشغل بال الطلاب والطالبات بجميع محافظات مصر وأولياء أمورهم، بعد أن انتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الأيام الماضية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد كشفت عن الإعلان عن نتيجة طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بداية الأسبوع المقبل، خاصة وأن أعمال الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات قد أوشكت على الانتهاء خلال ساعات قليلة، وأضافت وزارة التعليم مشيرة إلى أن نسب النجاح الأولية لطلاب الصف الأول الثانوي بلغت ما يقرب من الـ80%، مما سيرضي جميع الطلاب والطالبات وأهاليهم بعد الضغط الذي تعرض له الطلاب والمصاريف الباهظة التي أنفقت على الدروس الخصوصية.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية، ولكن عليكم أولا بالانتظار لحين اعتماد النتيجة.

زيارة رابط وزارة التربية والتعليم من هنا.

تحديد مديرية التربية والتعليم.

الضغط على نتائج الطلاب.

كتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص.

الضغط على اظهر النتيجة، وسيقوم الموقع بتحويلك مباشرة إلى صفحة أخري بها درجات الطالب والمجموع الكلي له.

روابط الاستعلام عن نتائج أولي ثانوي