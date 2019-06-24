رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 عبر وزارة التربية والتعليم بكود الطالب الأن

ننقل لكم رابط نتيجة الصف الأول الثانوي لكل طلاب أولى ثانوي فى الترم الثاني دور مايو 2019 وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن فى مؤتمر صحفي نسبة نجاح طلاب الصف الأول الثانوي وبلغت أكثر من 91 فى المائة لكل الطلاب وأكد أن نسبة نجاح الطلاب مبشرة بشكل كبير.

رابط نتيجة صف أول ثانوي لكل طلاب من وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي من وزارة التربية والتعليم من هنا.

كان وزير التربية والتعليم قد كشف فى مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن طلاب أولى ثانوي سوف يتعلموا تجربة جديدة بدلا من الحفظ مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تحرص بشكل كبير على إكساب الطلاب مهارة حقيقية بدلا من الحفظ فقط وأكد أن دخول الكليات أمرا لايشغل الوزارة مؤكدا أن اانظام الجديد هو لجميع الطلاب.

ورفض وزير التربية والتعليم أن يتم اقتصار نظام جديد فى التابلت مؤكدا أن التابلت هو فقط نظام للتقييم مؤكدا على تحويل المدارس فى مصر لمراكز امتحانية الكترونية.

هذا وتشمل شهادات طلاب أولى ثانوي وجود ألوان توضح مستوى الطالب بشكل كبير ومقارنته بزملائه فى كل الجمهورية وتوصيات لمعلميهم من أجل التركيز عليها لكل الطلاب فى الصفوف الثاني والثالث الثانوي.