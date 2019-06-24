“رابط نتيجة” الصف الأول الثانوي 2019 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم أو رقم الجلوس “نتيجة أولي ثانوي” 2019

“نتيجة الصف الأول الثانوي” تُمثل الشغل الشاغل لتفكير جميع الطلاب والطالبات في جميع محافظات الجمهورية، والتي حدثت نوع من البلبلة والقلق بسبب تاخر أعلان النتيجة، وقد أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن سبب تاخر نتيجة أولي ثانوي هو التركيز علي أعطاء كل طالب حقه وأيضاً بسبب رفع النتيجة علي تابلت كل طالب أدي إلي تاخر ظهورها وكل هذا التأخير يصب في النهاية إلي مصلحة كل طالب، وسنشرح لكل طالب كيفية الاستعلام عن النتيجة في التفاصيل الآتية.

ألاستعلام عن تقييم ودرجات “ نتيجة أولي ثانوي ” بالكود أو رقم التسلسل أو الاسم جميع المحافظات 2019

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نتائج أولي ثانوي بالكود أو الاسم جميع المحافظات 2019

على الرغم من المشاكل الفنية التي واجهت نظام التابلت الجديد خلال أداء الامتحانات إلا أنه سيتم معالجتها خلال الثانوية التراكمية والسنوات القادمة أيضاً، وسيكشف وزير التربية والتعليم تفاصيل نتيجة أولي ثانوي خلال المؤتمر الصحفي الذي يبدأ خلال ساعات، والطلاب الذين لن يتمكنوا من الدخول على إشعارات بنك المعرفة عليهم الانتظار بعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بما يقرب من 48 ساعة والذهاب إلى المدرسة لاستخراج تفاصيل النتيجة ورقياً، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

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