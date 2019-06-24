رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 موقع وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg

هنا.. رابط وطريقة الاستعلام عن نتيجة أولي ثانوي برقم الجلوس 2019 اليوم السابع عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي علي شبكة الأنترنت، حيث أعلنت الوزارة مساء اليوم نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الصف الأول الثانوي العام لنظام التابلت حيث جاءت نسبة النجاح بنحو 91.4% حيث اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة للصف الأول الثاني في حضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعددا من منسوبي التربية والتعليم، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط تسجيل الدخول وزارة التربية والتعليم g10.emis.gov.eg من اجل الاستعلام برقم كود الطالب والرقم القومي للتعرف علي تقديرات النتيجة بالألوان.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019

من اجل الحصول على نتيجة أولي ثانوي عام يجب علي كل طالب وطالبة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الإلكتروني التالي رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بالاسم ورقم الجلوس حيث يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي بعد تحديد جنسية الطالب وكود الطالب بالحقول الظاهرة لكم بالصورة التالية من ثم النقر علي أيقونة تسجيل دخول.

عقب الانتهاء من أدخال البيانات علي موقع نتيجة أولي ثانوي ستظهر لكم تفاصيل نتيجة الشهادة الثانوية العامة للصف الأول الثانوي حيث يمكن التعرف علي مستوي الطالب من خلال الألوان فإذا حصل الطالب علي لون الأزرق فانه متفوق وأذأ حصل علي لون البرتقالي فانه من مناسب للتوقعات وأذأ حصل علي اللون الأخضر أقل من التوقعات أما اللون الأسود فانه سيقوم بإعادة أداء الامتحانات بالدور الثاني، حيث نتمنى للجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.