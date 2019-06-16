“قريبا” نتيجة أولى ثانوي 2019 عبر موقع lms.. نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس ولا مجال للتظلم

ينتظر الطلاب ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني على موقع وزارة التربية والتعليم، وذلك بعد نظام التعليم الثانوي الجديد، والذي يتيح ظهور نتيجة الامتحان إلكترونيا، فسابقا لم يكن هذا النظام متاحا إلا للصف الثالث الثانوي، وأختلف نظام الامتحان هذا العام عن العام الماضي بسبب أداء الامتحانات على التابلت، وتتم عملية التصحيح ومراجعة الإجابات إلكترونيا، لذلك يقلق بعض الطلاب من نتيجة هذا العام بسبب عدم اعتيادهم على النظام الجديد، ولكن بالطبع ستتم مراجعة الإجابات بمنتهى الدقة والشفافية، وسنتابع معكم موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني، كمل سنضع لكم بالأسفل الروابط الرسمية لمعرفة النتيجة فور ظهورها رسميا.

ولم يتم حتى الآن تحديد موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي 2019، وذلك ما أكده وزير التربية والتعليم وأشار أيضا بعدم وجود تظلم في النتيجة، بسبب دقة مراجعة الإجابات فكل امتحان يتضمن على سبيل المثال 20 سؤال يمر على 20 مصحح، وبالتالي سيأخذ كل طالب من خلال التصحيح الإلكتروني ما يستحقه من درجات.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

انتهت امتحانات الصف الأول الثانوي يوم 1 يونيو 2019، وحسب ما قاله وزير التربية والتعليم فستختلف نتائج هذا العام عن العام الماضي، فبجانب الاعلان عن درجات الطالب ونتيجته فستوضع معها نتائج باقي الطلاب، ليعرف الطالب ترتيبه وسط نتائج باقي الطلاب ومستواه التعليمي، مع بعض التوصيات لكل طالب في كل مادة حسب مستوى أجابته بها، لذلك يختلف نظام التعليم الثانوي هذا العام كليا عن الأعوام السابقة، حيث يهدف إلى تنمية مهارة الفهم بدلا من الحفظ، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس، وذلك من خلال الرابط الرسمي للنتيجة الذي سنضعه أسفل المقال.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثاني

تكثر عمليات البحث هذه الأيام عن ” ازاي أجيب نتيجة اولى ثانوي؟”، خاصة مع اختلاف نظام الامتحانات والتصحيحات عن العام الماضي، فيمكنك من خلال أي موبايل أو جهاز فتح موقع البوابة الإلكترونية التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أو من خلال فتح موقع lms التابع إلى بنك المعرفة، ووجود رصيد بالشريحة، ثم كتابة الكود أو رقم الجلوس، وسيظهر التقدير الخاص بالطالب، وعن موعد ظهور نتيجة أولى ثانوي فهي ستظهر قريبا فور اعتمادها، وذلك في كافة المحافظات مثل ” الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الأقصر وأسوان” وباقي المحافظات.

نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني

نتيجة أولى ثانوي 2019 الترم الثاني ستظهر للطالب برقم الجلوس على التابلت، ويمكن أيضا معرفتها من أي هاتف أو جهاز كمبيوتر بالاسم ورقم الجلوس، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وبوابة نتائج التعليم الأساسي، وشهدت امتحانات 1 ثانوي بعض المشاكل بسبب النظام الجديد، حيث أدت بعض المدارس الامتحانات الورقية بدلا من التابلت، كما لاحظ الطلاب بأن الأسئلة ليست نصية من المنهج أو تعتمد على الحفظ فقط، بل جاءت لتختبر فهم الطالب للمنهج وهو ما يسعى له نظام التعليم الجديد، وستظهر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 قريبا، ويمكنكم متابعة موقعنا كلمة دوت اورج لمعرفة نتائج الطلاب 2019.

الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم

الجدير بالذكر أن نتيجة أولى ثانوي ستظهر هذا العام بالنسب وليست الدرجات، وفي حالة حصل الطالب على نسبة أقل من 50%، حينها سيحضر الطالب امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني في شهر يوليو 2020، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وبخصوص النسبة المئوية للنجاح كالتالي:

%100_%58 امتياز.

%85_%75 جيد جدا.

%75 – %65 جيد .

%65 – %50 مقبول.

%50– %35 ضعيف.

%35 – %0 ضعيف جدا .

وبخصوص الروابط الرسمية لمعرفة النتيجة فور ظهورها فهي:

ونتمنى لجميع الطلاب تحقيق النجاح والتفوق في هذه المرحلة التعليمية الهامة، وتحقيق النجاح في المرحلة التالية الأهم وهي مرحلة الشهادة الثانوية.