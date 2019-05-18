رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة حيث يترقب جميع الطلاب موعد ظهورها على موقع بوابة نتائج التعليم، لذلك يقومون بتكرار البحث عنها طوال الوقت، بسبب إصابتهم بحالة من التوتر والقلق، لأنها مرحلة تعليمية مصيرية، تحدد المسير التعليمي للطالب، تفرقنا أيام قليلة عن الإعلان عنها، حيث أنه يتم الآن رصد الدرجات أول بأول النتائج، لإتاحة الإعلان عنها بكل نظام ودقة، لذلك نتابع معكم عبر موقع كلمة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة.

بعد مرور القليل من الأيام سيتم الإعلان عنها التي ينتظرها الطلاب بلهفة لكي يتمكنوا من الالتحاق إما بمرحلة الثانوية العامة أو الثانوي الفني سواء كان بنظام ثلاثة سنوات أو خمسة سنوات، أو الثانوي التجاري، كما يمكن الحصول عليها من خلال البوابة الإلكترونية بعد تسجيل رقم جلوس الطالب، ثم الضغط على عرض النتيجة، لذلك سيتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة بمجرد الإعلان عن انتهاء جميع التصحيحات، ثم اعتمادها من محافظ القاهرة “اللواء خالد عبد العال”.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، موقع مديرية التربية والتعليم——————-من هنا

كما يمكنكم أيضا معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة——————————من هنا.

كما يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 لكل محافظات مصر بالإسم ورقم الجلوس.

الجدير بالذكر هو مرور سؤال بذهن العديد من الطلاب، وهو المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية، الذي ينقسم على ترمين 140 درجة للترم الأول، بينما الترم الثاني 140 درجة، ولذلك فيصبح المجموع النهائي هو 280 درجة، فضلاً عن مواد الحاسب الآلي، والتربية الفنية والتربية الدينية لا تضاف إلى المجموع بينما هي من ضمن مواد النجاح والرسوب.

اعرف نتيجة محافظات أخرى.

بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات الخميس الماضي في محافظة القاهرة، لذلك نتابع معكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، كما أن نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية محافظة القاهرة قد بلغت 76.6% ناتج عن تقدم عدد 152.848 طالب وطالبة، بلغ عدد الناجحين منهم 115.323 طالب، وكانت ترتيب الإدارات في أعلى نسب النجاح بالترم الأول هو “إدارة وسط القاهرة، القاهرة الجديدة، ادارة حلوان”.