رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية الترم الثاني 2019

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية انتهى طلاب الشهادة الاعدادية من امتحانات الترم الثاني وسيتم عرضها على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الغربية فور اعتمادها من محافظ الغربية، وهو بالفعل اقتراب موعد الإعلان عنها، حيث أنه بدأت عمليات تصحيح النتائج، والتي سيتم الإعلان عنها بالإدارات الخاضعة لمحافظة أسيوط تشمل “إدارة أسيوط، إدارة ديروط، إدارة منفلوط، إدارة القوصية، إدارة الفتح، إدارة أبنوب، إدارة الغنايم، إدارة صدفا، إدارة بدري، إدارة أبو تيج” وسيتم اعلان نسبة النجاح للمحافظة بشكل عام.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الغربية

اقتربت محافظة التربية والتعليم محافظة الغربية على الانتهاء من تصحيح نتائج الامتحانات لذلك من المقرر اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الغربية عما قريب، وبناء عليه سيتمكن طلاب الشهادة الإعدادية معرفة نتائجهم بكل سهولة حيث أدى حوالي 72 ألف و331 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسى الثانى بجميع الادارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية وتم توزيعهم على 372 لجنة , واكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن الإدارة لم تتلقى أي شكاوى أثناء الإمتحانات وجاءت الأسئلة بمستوى الطالب المتوسط من داخل الكتاب المدرسي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية.

يتم الدخول الى موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية

ثم بعد ذلك تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

نضغط بعدها على كلمة عرض النتيجة سوف تحصل على تفاصيل نتيجة الطالب بكل المواد، مع مراعاة أن مواد التربية الدينية والرسم والحاسب الآلي لا تحتسب ضمن المجموع , وفي حالة عدم الوصول الى النتيجة يمكنك ترك اسمك ورقم الجلوس أسفل التعليقات الموجودة بنهاية المقال وسوف نرسلها فور ظهورها من خلال موقعنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية من هنا

كما يمكنكم معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي لمحافظة الغربية من هنا

الجدير بالذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية حققت نسبة نجاح عالية والتي وصلت إلى 83.50% على مستوى المحافظة ككل في امتحانات الترم الاول.

اعرف نتائج المحافظات الأخرى