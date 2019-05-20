رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ الترم الثاني2019

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة كفر الشيخ أصبح استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ هو من أهم الأمور التي تشغل بال الطلاب في الوقت الحالي والتي ينتظرها أولياء الأمور بفارغ الصبر، بعد أداء ذويهم الامتحانات، حيث الآن تجرى عمليات التصحيح بكل دقة وشفافية لكي يحصل كل طالب على المجهود الذي قام به، وتحقيق المساواة في النتائج دون الانحياز لطالب على حساب طالب آخر, ولم يصل أي شكاوى من قبل الطلاب أثناء أداء الإمتحانات الى الادارة وذلك لسهولة الأسئلة في جميع المواد الدراسية حيث انها كانت بمستوى الطالب المتوسط.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ لكي تظهر لابد من مرورها بالكثير من المحطات وهي تصحيح الأوراق، ثم يأتي دور المراجعة المتقنة على الإجابات ودرجات الأسئلة، بعد ذلك تأتي خطوة رصد الدرجات في الشهادات الخاصة بالطلاب، يليه إرسال تلك الشهادات إلى مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ، تأتي خطوة الإعلان وظهورها والتي ستظهر من خلال رقم الجلوس وليس باسم الطالب.

استعلم عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي كفر الشيخ.

ولمعرفة الوصول الى نتيجة أخر العام الدراسي لطلاب الشهادة الاعدادية بجميع الادارات التعليمية التابعة لمحافظة كفر الشيخ اتبع الخطوات التالية وفي حالة عدم الوصول إليها اترك رقم الجلوس والأسم أسفل المقال وسوف نرسلها فور ظهورها .

اولا, يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية بمحافظة كفر الشيخ

ثانيا, تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثالثا, الضغط على كلمة عرض النتيجة.

وكان اعتمد الدكتور إسماعيل عبد الحميد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الترم الأول وبلغت نسبة النجاح 85.76% ناتجة عن حضور عدد 52 ألف و302 طالب وطالبة أدى منهم عدد 51 ألف 766 طالب وطالبة, و يُذكر أن درجات مادة الرسم والتربية الدينية والحاسب الآلي لا تدخل ضمن المجموع الأساسي وهو 140 درجة كما يتم إضافة درجات منتصف العام على درجات نهاية التيرم الثاني وحساب المجموع النهائي للطلاب من 280 درجة.

كما يمكن معرفة نتيجة كل المحافظات من هنا

نتيجة الترم الثاني محافظة دمياط

نتيجة الترم الثاني محافظة القاهرة

نتيجةالترم الثاني محافظةالجيزة