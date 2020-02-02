رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي العام بالرقم القومي، لاستعلام نتائج الفصل الأول من العام الدراسي، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية، وحددت الوزارة بشكل رسمي موعد ظهور النتائج للصف الأول والصف الثاني الثانوي العام، وخطوات الحصول على نتيجة الطالب أو الطالبة لنتائج الامتحانات الإلكترونية والتي سيبدأ الاستعلام عنها عقب ساعات من الآن.

وزارة التعليم نشرت منذ قليل خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي، عبر الرابط الإلكتروني المخصص من بوابة وزارة التربية والتعليم للخدمات الإلكترونية، لمعرفة مؤشرات الأداء، كم تم توضيح طريقة معرفة طلاب الصف الأول الثانوي عام على نتائجهم في اختبار الفصل الدراسي الأول من العام 2019-2020.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي العام

طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي العام، يمكنهم الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم “Studg11.emis.gov.eg” لاستعلام مؤشرات الأداء في نتيجة الفصل الدراسي الأول، وسيكون ذلك بعد الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد .

خطوات استخراج نتيجة ثانية ثانوي

إعلان نتيجة امتحانات أولي وثانية ثانوي اليوم، غير أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيحصلون على نتائجهم بشكل إلكتروني، من خلال الرابط المرفق بعالية، ثم تسجيل الرقم القومي للطالب أو الطالبة، ثم الضغط على استخراج مؤشرات الأداء.

نتيجة الطلاب من الممتحنين ورقيا في نتيجة الشهادة الإعدادية بالصف الثاني الثانوي، سيكون من خلال المدارس في وقت قريبا.

نتيجة الصف الأول الثانوي

ستعلن النتيجة في المدارس ولم يتم الإشارة لوجود خدمة إلكترونية سيتم الاستعلام منها.