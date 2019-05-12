رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2019 محافظة الإسكندرية عبر بوابة التعليم الأساسي

مازلنا نتابع معكم أخر أخبار عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الترم الثاني محافظة الإسكندرية والتي من المتوقع إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر البوابة التعليمية للإسكندرية، ويشار إلى أن جميع طلاب وطالبات انتهاء المرحلة الابتدائية قد انهوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كافة محافظات مصر وبشكل خاص محافظة الإسكندرية، كما ننوه إلى أن نتيجة الصف السادس الابتدائي لم تعد شهادة ولكنها تعد من أهم امتحانات المرحلة الابتدائية حيث بإعلانها يتم انتقال الطالب من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية جديدة “المرحلة الإعدادية” وعبر الأسطر التالية سنقوم بإرفاق رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2019.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019

حالة من الانتظار والترقب يعيش فيها طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي ويشاركهم أولياء أمورهم، انتظار لحظة إعلان النتيجة، والجدير بالذكر أن كنترولات ولجان التصحيح مازلوا يقومون بأعمال تصحيح ورصد درجات الطلاب، حتى يتم التأكد من حصول كل طالب وطالبة على درجاتهم بالكامل دون تقصير.

وحرصاً من وزارة التربية والتعليم على توفير كافة سبل الراحة والأمان، فقد وفرت روابط رسمية للاستعلام عن نتيجة الصفوف الدراسية في جميع المراحل التعليمية، لذلك ومن خلال البوابة الرسمية لنتائج التعليم الأساسي يمكن لجميع طلاب وطالبات مرحلة إنهاء مرحلة التعليم الإبتدائية من الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 محافظة الإسكندرية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الإسكندرية

من خلال الرابط أعلاه يتاح للجميع طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي من معرفة النتيجة ودرجات كل مادة دراسية امتحن فيها الطالب.

أرق الأمنيات لجميع أبناءنا بالنجاح والتوفيق المستمر.