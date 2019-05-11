رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2019 الفصل الثاني

نتائج المرحلة الابتدائية أصبجت محط انتباه واهتمام جميع التلاميذ وأولياء الأمور بمحافظة القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي و الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019ـ وبالرغم من قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء الشهادة الابتدائية وأصبحت سنة نقل عادية، إلا أنه ما زال هناك اهتمام كبير من أولياء الأمور بامتحانات الصف السادس الابتدائي.

نتائج 6 ابتدائي الفصل الثاني 2019

انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي 2019 الفصل الدراسي الثاني في جميع الإدارات التعليمية التابع لمحافظة القاهرة، حيث صرحت الكثير من مديريات التربية والتعليم بالمحافظة حيث انها لم تتلقى أي شكاوى متعلقة بمستوى الأسئلة أو صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقررات الدراسية من الطلاب أو من أولياء الأمور، جدير بالذكر أن الطلاب قاموا بأداء الامتحانات في مواد “اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الدينية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم.

رابط نتيجة السادس الابتدائي 2019 بالقاهرة

صرحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام 2019 سوف تظهر عقب انتهاء أعمال الكنترول الخاصة بها في جميع المدارس وذلك بعد إلغاء كنترول الشهادة الابتدائية المركزي بالمحافظة، كما أكدت المديرية بأن النتيجة سوف تعلن عقب اعتمادها رسمياً، ومن ثم سوف تظهر في المدارس وأيضا من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لبوابة القاهرة التعليمية.