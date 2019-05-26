الآن رابط نتيجة المرحلة الابتدائية القاهرة

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن نتيجة المرحلة الابتدائية لامتحانات النقل بنفس المرحلة ظهرت الآن على موقع المديرية وأيضا في المدارس بعدما انتهى المعلمون من تصحيح الأورق بسرعة ورصد الدرجات.

نتيجة السادس الابتدائي في القاهرة

وأضاف عطية مدير تعليم القاهرة أن المديرية أنهت عملية التصحيح بسرعة وعملت على تجميع النتيجة حتى يتسنى لها ظهور النتيجة للطلاب، وبإمكان جميع الطلاب الآن معرفة النتيجة بالرقم القومي من موقع المديرية.

وما عليك إلا الدخول هنا

الاستعلام نتيجة 6 ابتدائي في القاهرة

يذكر أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية انتهت في يوم 16 من شهر مايو الجاري، ونشر بوابة التعليم الأساسي نتائج الترم الثاني 2019 لنهاية العام، وبدأ الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون عن نتائج الصف السادس الابتدائي عبر عبر بوابة التعليم الأساسي، لطلاب الابتدائية في محافظة القاهرة فقط، وحرصا منا على توفير الجهد والوقت لأبنائنا وفرنا رابط بوابة التعليم الأساسي لعرض النتيجة.