رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي g10 emis gov eg  من لون بطاقة الطالب وكيفية قراءة الرموز

تسجيل دخول رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي العام g10 emis gov eg عن طريق كود الطالب و الرقم القومي والجنسية، للحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي بالألوان عبر بطاقة نتيجة الطالب وليس بالدرجات، حيث اكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن طريقية إعلان النتيجة ستكون مغايرة لما كان معتاد، ويهدف منها تحديد مقياس نجاح الطالب ومقارنة نجاحه بزملائه، وتم إعداد 4 مقاييس تحدد نتيجة أولى ثانوي من خلال اللون، وهي الأزرق والأخضر والأحمر والأسود، سنتعرف على خصائص ودلالات كل لون .

موقع نتيجة الصف الأول الثانوي والذي شهد حالة ضغط كبيرة جدا منذ انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عاد للعمل بدون مشاكل تقنية بعد تدخل المسئولين، ويمكن استخراج النتائج عبر تسجيل الدخول على رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي بالرقم القومي وكود الطالب، والإطلاع على النتيجة من اليوم وحتى الخميس المقبل، لحين توفر بطاقة نتيجة الطالب في المدارس وفق الألوان التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم، وتحدد مقاييس النجاح ومقارنة الطلاب بعضهم ببعض ومستواهم التحصيلي في كل مادة.

بطاقة نتيجة الطالب في نتيجة الصف الأول الثانوي

أفادت مصادر تعليمية انه من المنتظر توافر بطاقة نتيجة الطالب في المدارس بحلول يوم الخميس المقبل، وكما جاء في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن نتيجة أولى ثانوي، وفتح رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي g10 emis gov eg العام 2019، فقد تم نشر بعض التفاصيل حول كيفية قراءة بطاقة نتيجة الطالب ومعرفة تقدير النجاح وفق لون البطاقة واليكم بعض التوضيحات .

دخول رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي

سجل دخولك الآن g10 emis gov eg بعد تحديد نوع الجنسية مصري أو غير مصري على رابط نتيجة امتحان الصف الأول الثانوي العام بالرقم القومي وكود الطالب، الموجود باستمارة الامتحان، واضغط على تسجيل الدخول إلى موقع نتيجة الصف الأول الثانوي، ستظهر لك بطاقة نتيجة أولى ثانوي عام بالشكل المرفق.

وكما أشارنا بعالية ستتوافر بطاقة نتيجة الطالب بالمدارس يوم الخميس المقبل ومنها سيتعرف الطالب على المزيد من التوضيحات حول نتيجته.