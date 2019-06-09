رابط نتيجة اولى ثانوي 2019 النظام الجديد استعلام مباشر وزارة التربية والتعليم اليوم السابع إلكترونياً

نتيجة اولى ثانوي 2019 وزارة التربية والتعليم، حيث أفادت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم، إنه جاري الإنتهاء من أعمال تصحيح الامتحان الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأكد المصدر ذاته في تصريحات لموقع “اليوم السابع” أنه سيتم إعلان نتيجة أولى ثانوي برقم الجلوس فور نهاية أعمال التجميع والرصد.

نتيجة اولى ثانوي 2019

وأكدت المصادر،أن إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بالاسم فقط ورقم الجلوس سيكون من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، وشددت المصادر ذاتها، أن سيتم تقدير الدرجات من قبل متخصصين بتصحيح امتحان مادة اللغة الإنجليزية والتي اختبرها الطلاب إلكترونياً يوم الأول من شهر يونيو الحالي، وسنضع لكم رابط وزارة التربية والتعليم البوابة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة اولى ثانوي

يشار أن طلاب الصف الأول الثانوي في جميع محافظات مصر انتهوا من أداء امتحانات الترم الثاني “نهاية العام” في 1 يونيو الحالي، وهي الامتحانات التي بدأت في التاسع عشر من شهر مايو مع تطبيق الثانوية التراكمية، حيث يهتم مئات ألاف الطلاب وأولياء الأمور بنتيجة أولى ثانوي للعام الدراسي 2018-2019.

وتمثل نتيجة الصف لاول الثانوي 2019 أهمية كبيرة للطلاب وأولياء الأمور بعد تطبيق نظام جديد يعتمد على الامتحانات الإلكترونية والتي ستكون النواة لتغيير نظام التعليم في مصر بالكامل وتحويله إلى تعليم إلكتروني.