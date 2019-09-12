رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019.. وبرقم الجلوس نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

عقد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، اليوم الخميس مؤتمرًا صحفيًا، بشأن الإعلان عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 والقبول بالكليات للعام الجامعي الدراسي الجديد 2019 / 2020، في مقر إدارة الجامعة بمدينة نصر، التابعة لمحافظة القاهرة، وننشر رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 في المقال.







تنسيق الثانوية الأزهرية 2019

وأعلن الدكتور المحرصاوي الخريطة الزمنية التي توضح كيفية التحويل الإلكتروني للطلاب الجدد من كلية لأخرى، وفترة تقليل الاغتراب، كما أعلن رئيس الأزهر عن الموعد المحدد لفتح باب تسجيل الرغبات للطلبة والطالبات المتخلفين عن التسجيل في المرحلتين الأولى والثانية.







انخفاض تنسيق القبول بكليات جامعة القاهرة

أما عن تنسيق القبول والالتحاق بكليات جامعة القاهرة والأقاليم فتوقع أحد المصادر المطلعة في الأزهر الشريف أن ينخفض التنسيق بنحو 1% عن العام الماضي.







رابط تنسيق الثانوية الأزهرية 2019







الآن اعرف كلتيك من خلال الرابط التالي رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2019 ، وللحصول على النتيجة اتبع الخطوات التالية:

– ادخل على بوابة الحكومة المصرية

– أنقر على خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

– كتابة الرقم السري.

– كتابة رقم الجلوس.

– طباعة ورقة الترشيح.







رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

وتسهيلا على الطلاب والطالبات أتاح الأزهر الشريف موقعين لخدمة الطلاب واحتياجاتهم وإمدادهم بكل ما هو مفيد للطلاب من أخبار تعليمية وتصريحات، وأيضا عرض نتائج الثانوية الأزهرية لمخلتف الصفوف بالمرحلة الثانوية، وهذه المواقع هي:

بوابة الأزهر الإلكترونية

موقع الأزهر التعليمي

عدد الطلاب المسجلين رغباتهم بتنسيق الثانوية الأزهرية

وكشف الدكتور محمد فرج مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون التنسيق، أن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بتسجيل رغباتهم في المرحلة الثانية للالتحاق والقبول بكليات القاهرة والأقاليم.

برقم الجلوس نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

ومن جانبها أعلنت وزارة التعليم العالي، منذ قليل عن نتيجة تنسيق الشهادات الفنية لعام 2019، وللحصول على النتيجة اضغط هنا.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية

بلغت نسبة نجاح الطلاب في الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي 74.31%، أما عن القسم الأدبي فبلغت نسبة النجاح 87.10%، وبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 52584 طالبًا وطالبة، أما نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية فبلغت 100%.