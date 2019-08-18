رابط نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية “صناعي – تجاري – زراعي – فندقي” 2019

يترقب طلبة وطالبات الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات “صناعي – تجاري – زراعي – فندقي” اعتماد نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الجاري 2018/2019، خاصة بعد اقتراب انتهاء أعمال كنترول الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، من أعمال تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات ثم مراجعة إلى أن يتم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2019 من قبل السيد الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية “صناعي – تجاري – زراعي – فندق” للدور الثاني 2019:-

ستقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد أن يتم اعتماد نتيجة ملاحق الدبلومات الفنية 2019 لمختلف التخصصات برفع النتيجة عبر ذلك الرابط، حيث يمكن للطلبة والطاليات الذين قاموا بدخول امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية معرفة النتيجة باستخدام رقم الجلوس عبر ذلك الرابط.

ونظراً لبدء أعمال تنسيق الدبلومات الفنية 2019 للالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة، حيث يقوم طلاب الدبلومات الفنية حالياً بتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك عدد من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ من النجاح في الدور الأول وحاصلين على الحد الأدنى التالي للمجموع الذي أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والذي يؤهلهم للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة المختلفة يتمنون قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية فى أسرع وقت ممكن كي يتمكنوا أيضاً من تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني حيث أن عملية التسجيل متاحة لطلبة وطالبات الدبلومات حتى يوم 31 أغسطس الجاري.