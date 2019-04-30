رابط نظام نور المركزي لنتائج الطلاب بـ” اسم المستخدم وكلمة المرور ” لجميع المراحل التعليمية

وزارة التربية والتعليم بالسعودية سوف تعتمد جميع نتائج التعليمية بكافة المراحل التعليمية بداية من ”الابتدائية- المتوسطة- الثانوية العامة”، حيث يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور برقم الهوية عن طريق موقع نظام نور التعليمي، والذي يوفر لجميع الطلاب وأولياء الأمور التعرف علي درجات الامتحانات من خلال استخدام رقم الهوية ورمز التحقق، تأتي هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة من اجل التسهيل علي جميع أولياء الأمور والطلاب معرفة نتائج الاختبارات الشهرية والفصل الدراسي الأول والثاني للذين ينتظرون نتائجهم.

نظام نور الالكتروني تعتبر المنصة الوحيدة التابعة لوزارة التعليم السعودي التي يمكن من خلالها الولوج علي رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، حيث ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور النتائج علي مستوي المدارس والمجمعات التعليمية علي مستوي الأراضي الحجازية، حيث سيتم رفع الدرجات أول بأول علي نظام نور المركزي.

رابط نظام نور المركزي لنتائج الطلاب

يوجد ضغط علي النظام الالكتروني التابع لنظام نور علي شبكة الأنترنت، وذلك بسبب الأقبال الكبير من قبل الطلبة والطلبات بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة، حيث يمكن الدخول علي نظام نور لنتائج المتوسط برقم الهوية الوطنية ورقم التحقق، بكل سهولة عن طريق الرابط الخاص بالدخول علي نظام نور للاستعلام عن النتيجة.

يمكن معرفة طريقة الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية من خلال مشاهدة الفيديو الموضح لكم بعالية، حيث نتمنى التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

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