نرصد لكم من خلال موقعنا رابط نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن النتائج الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، حيث لجميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول إلي موقع نور للتسجيل من اجل الاستعلام عن الشهادات في نظام نور، وذلك من خلال موقع نظام نور لنتائج الطلاب بدون رقم سري، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن النتائج برقم الهوية حتي يتمكن الطلبة والطلبات من التسجيل بكل سهولة والدخول علي الموقع لاستخراج جميع نتائج جميع المراحل التعليمية بكل سهولة ويسر.

رابط نظام نور برقم الهوية فقط

يمكن لأولياء الأمور أو الطلاب الدخول علي موقع نور المركزي عن طريق شبكة الأنترنت، حيث الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور وذلك بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم السعودي، سنقوم من خلال موقعنا بتوفير كافة الروابط المباشرة للدخول علي الموقع الالكتروني لتوفير كافة السبل للجميع لكي يتمكنوا من معرفة درجات الفصل الدارسي الأول أو الثاني وكذلك يمكن متابعة كل ماهو جديد عن نظام نور.

طريقة الاستعلام عن النتائج في نظام نور

نوضح لكم طريقه استعلام النتائج في نظام نور حتي يستطيع كل طالب أو ولي امر الولوج علي موقع نور المركزي للاستعلام عن النتائج الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة بكل سهولة من خلال الخطوات البسيطة التالية.

الولوج علي نظام نور برقم الهوية فقط بدون رقم سري من ثم

من ثم كتابة البيانات المطلوبة منك بالحقول الفارغة كما هو موضح بالصورة التالية.

الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

يمكنكم الاستعلام عن نتائج نصف العام ونتائج نهاية العام الدارسي أيضا ونتائج الاختبارات الشهرية بسهولة ويسر عن طريق الرابط الالكتروني التالي استعلام نتائج الطلاب نظام نور والتي من خلالها يمكن الاستعلام عن النتائج في نظام نور برقم الهوية أو رقم السجل المدني الخاص بكل طالب وطالبة.

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية من خلال الفيديو الموضح لحضراتكم بعالية، وختاما سوف نقوم بتقديم المزيد من المقالات الخبرية والبحثية عن موقع نظام نور للاستعلام عن النتائج.

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