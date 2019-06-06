رابط نظام نور 1440 للتعرف على نتائج الطلاب في مختلف المراحل الدراسية وتسجيل طلاب الصف الاول الابتدائية

موقع نظام نور، من الخدمات المميزة في المملكة العربية السعودية والتي أطلقتها المملكة في ظل رؤية 2030 والتي تهدف إلى تطور وتنمية شتى القطاعات بالمملكة، ومنها التعليم لذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإطلاق نظام نور ليسهل على الجميع في المنظومة التعليم العمل، حيث من خلال النظام يستطيع الآباء معرفة درجات أبنائهم شهرياً ويتمكن أيضاً الطلاب من معرفة نتائجهم في اختبارات الفصلين الدراسيين.

كما يتم من خلال نظام نور الإلكتروني الاستعلام عن حركة النقل الداخلية للمعلمين ويتم ذلك برقم الهوية الوطنية، وهي حركة يتقدم فيها المواطنين بتسجيل بياناتهم للنقل ولم شمل أسرهم، كما يتيح نظام نور تسجيل روضات الأطفال، والتسجيل في المرحلة الابتدائية، ونتناول في هذا التقرير أبرز خدمات نظام نور 2019.

طريقة الاستعلام على نتيجة نظام نور برقم الهوية فقط

قم بإدخل رقم الهوية. ثم ادخل رمز التحقق. بعد ذلك اضغط علي كلمة بحث. سوف تنبثق لك صفحة بها نتيجتك.

الجدير بالذكر أن نظام نور يضم حساب خاص لكل طالب وهذا الحساب مؤمن ليكون على أعلى درجات الخصوصية، ويتيح موقع نور التعرف على درجات الطلاب بشكل دوري، لتقييم مستويات الطلاب، والتطوير منهم، والتعرف على نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وكذلك معرفة الجدول الزمني المحدد لكل طالب.

تسجيل طلاب وطالبات روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

يمكن نظام نور أولياء الأمور من تسجيل أبنائهم في روضات الأطفال والصف الأول الابتدائي عن طريق بوابة نور ونوفر لكم خطوات التسجيل تلك:

أولاً قم بالولوج إلى موقع نظام نور وسجل دخول من هنا.

من خيار ولي الأمر الموجودة في يمين الصفحة قم باختيار تسجيل الأبناء ثم تسجيل طالب جديد.

وقم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي : رقم الهوية – صلة القرابة – تاريخ الميلاد.

أما في حالة الطالب غير السعودي: الأسم باللغة العربية والإنجليزية وتاريخ الميلاد و مكتب التعليم بمنطقتك واختر المدرسة المطلوبة وقم بتسجيل الدخول.

ينبغي مراعاة المرفقات المطلوبة قبل زيارتك للمدرسة.

أخيراً قم بطبع استمارة الفحص الطبي كذلك.

ويسهل نظام نور التواصل بين وزارة التعليم بالمملكة وبين المعلمين وأولياء الأمور، ويتيح النظام للمعلمين التقديم على الاجازات وغيرها من الخدمات الخاصة بالمعلم، ومنها الاستعلام على حركة النقل وذلك من خلال الدخول على القسم الخاص بشؤون المعلمين بالموقع لمعرفة حركة النقل الداخلي للمعلمين، ويتيح أيضاً تقديم الاعتراض على حركة النقل.