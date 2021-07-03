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رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع معلوماتي 2021

بواسطة أمين إبراهيم

التعرف على “نتائج الثاني عشر” أحد الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من طلاب وطالبات وأولياء الأمور بدولة الإمارات العربية خلال الفترة الأخيرة، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بالإمارات للإعلان عن النتائج الخاصة بطلبة الثاني عشر “الثانوية العامة” وهي من أهم المراحل التي تؤهل للالتحاق بالجامعات الإماراتية أو الالتحاق بجامعات أخرى خارج الدولة سواء عن طريق البعثات أو الدراسة الحرة، وغيرها من الأمور التي تحدد مستقبل الخريجين من الثانوية العامة، وسنعرض في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع معلوماتي 2021.

1 موعد ظهور النتائج الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر
2 رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

موعد ظهور النتائج الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات قد أعلنت عن جدول زمني للإعلان عن نتائج المراحل التعليمية المختلفة، وهو خاص بكافة المراحل، حيث سيبدأ الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني عشر ونتائج الثانوية العامة يوم الرابع من شهر يوليو 2021، بينما ستظهر نتائج الفصول الدراسية “الحادي عشر والعاشر في اليوم الخامس من نفس الشهر، ثم يتوالى ظهور بقية الفصول الدراسية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أما عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات فسيكون من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة عبر “الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم”، وجاءت الخطوات على النحو الأتي:

  1. في البداية يجب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الإماراتية للاستعلام عن نتائج الثاني عشر.
  2. بعد ذلك تقوم بالدخول على “مركز معلوماتي”، ثم كتابة حساب الطالب على المنصة.
  3. ثم تكتل “الاسم وكلمة المرور ورمز التحقق.
  4. ثم تقوم بالضغط على كلمة “دخول” لتتمكن من الدخول على نتائج الفصل الثاني عشر، وتكتب رقم جلوس الطالب.
  5. وفي النهاية تضغط على “استعلام أو بحث” لتظهر لك نتيجة الطالب أو الطالبة.
أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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