التعرف على “نتائج الثاني عشر” أحد الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من طلاب وطالبات وأولياء الأمور بدولة الإمارات العربية خلال الفترة الأخيرة، حيث تستعد وزارة التربية والتعليم بالإمارات للإعلان عن النتائج الخاصة بطلبة الثاني عشر “الثانوية العامة” وهي من أهم المراحل التي تؤهل للالتحاق بالجامعات الإماراتية أو الالتحاق بجامعات أخرى خارج الدولة سواء عن طريق البعثات أو الدراسة الحرة، وغيرها من الأمور التي تحدد مستقبل الخريجين من الثانوية العامة، وسنعرض في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم وموقع معلوماتي 2021.

موعد ظهور النتائج الخاصة بطلاب الصف الثاني عشر

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات قد أعلنت عن جدول زمني للإعلان عن نتائج المراحل التعليمية المختلفة، وهو خاص بكافة المراحل، حيث سيبدأ الاستعلام عن نتائج الفصل الثاني عشر ونتائج الثانوية العامة يوم الرابع من شهر يوليو 2021، بينما ستظهر نتائج الفصول الدراسية “الحادي عشر والعاشر في اليوم الخامس من نفس الشهر، ثم يتوالى ظهور بقية الفصول الدراسية.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

أما عن كيفية الاستعلام عن نتائج الثاني عشر الإمارات فسيكون من خلال إجراء عدة خطوات بسيطة عبر “الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم”، وجاءت الخطوات على النحو الأتي: