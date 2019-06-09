رابط وزارة التربية والتعليم .. نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 بالاسم فقط ورقم الجلوس استعلم حالاً

يأتي رابط نتيجة الصف الأاول الثانوي 2019 برقم الجلوس والاسم عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، ليتيح خدمة الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي في كافة محافظات مصر، وهي محافظة القاهرة والاسكندرية والشرقية والجيزة، ومحافظة الدقهلية والسويس واسوان وكفر الشيخ والفيوم والغربية والبحيرة والمنوفية وقنا وغيرها من محافظات مصر، والتي ينتظر طلابها موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي بفارغ الصبر، وبدورنا سنرفق لكم روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الترم الثاني برقم الجلوس والاسم سواء الامتحان الورقي أو الإلكتروني.

نتيجة الصف الاول الثانوي 2019

ويفترض ظهور نتيجة الصف الاول الثانوي 2019 برقم الجلوس قبل نهاية الأسبوع الجاري، وسنضع لكم بعد نهاية الفقرة الأخيرة بالمقال روابط الاستعلام عن نتيجة اولى ثانوي برقم الجلوس والاسم، وذلك بعد نهاية أعمال تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، حيث أوضح مصدر مسئول أن تقدير درجات طلاب الصف الأول الثانوي يتم من خلال متخصصين في الوقت الحالي، تمهيداً لاعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني ورفعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

اوضح مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، إنه جاري الإنتهاء من أعمال تصحيح وتقدير أوراق إجابات طلاب الصف الاول الثانوي 2019، والتي بحسب تصريحاته ستكون متاحة عبر موقع وزارة التربية والتعليم، حيث يمكن الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي عبر الجهاز اللوحي الذي تسلمه كل طالب، أو عن طريق إدخال رقم الجلوس أو الاسم بعد تسجيل ءدخول على موقع وزارة التربية والتعليم.

موقع وزارة التربية والتعليم تجده بالأسفل يمكنكم الاستعلام من خلاله فور اعتماد النتيجة برقم الجلوس

وزارة التربية والتعليم رابط رسمي