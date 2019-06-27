رابط fany.moe نتيجة الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس: اعتمادها رسمياً عبر بوابة التعليم الفني “الأسبوع المقبل”

يسعى كافة المصححين للانتهاء في أقرب وقت من تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2019، والتي كانت قد بدأت في 18 من شهر مايو المنتهي، وذلك حتي بداية الشهر الحالي، وبعدها بدأت عمليات التصحيح والرصد والتجميع وتقريباً قد انتهت، وينتظرون اعتمادها منتصف الأسبوع المقبل أي مع بداية شهر يوليو أو نهاية شهر يونيو الجاري، فستكون يوم الأحد أو الاثنين علي الأكثر، حيث قام الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني بالتصريح لشئون التعليم الفني عن ذلك الموعد، وأن نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع ستكون متاحة عبر موقع بوابة التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم، حيث سيمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات برقم الجلوس 2019.

وقد أكد أن جميع الشعب تم تحديد الأوائل بها، وسيتم إعلان أوائل التعليم الفني أولاً وبعدها يتم ظهور نتيجة الدبلوم الفني بكافة التخصصات، الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندقي، التمريض.

نتيجة الدبلومات الفنية 2019 رسمياً

قام 780 ألف طالب وطالبة وما يزيد عن ذلك بتأدية امتحانات دبلوم الصنايع والتجارة، وكافة التخصصات الفترة الماضية، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب علي مختلف المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وسيمكنكم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية اليوم السابع 2019 برقم الجلوس فور اعتمادها رسمياً، وبعدها يمكنكم معرفة تنسيق الدبلوم الفني 2019 للتقديم إلي المعاهد والكليات المتاحة للطلاب، وستكون النتائج متوفرة للتخصصات والشعب نظام خمس سنوات وثلاث سنوات التالية:

نتيجة دبلوم الصنايع 2019.

نتيجة دبلوم التجارة 2019.

نتائج الدبلوم الزراعي 2019.

نتيجة الدبلوم الفندقي 2019.

نتيجة التمريض 2019.

رابط استعلام نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس

يقدم إليكم موقع البوابة المصرية، وبوابة التعليم الفني النتائج برقم الجلوس، ونرفق إليكم الروابط كالتالي:

يمكنكم من خلال الروابط الماضية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات 2019 برقم الجلوس والاسم، وذلك عن طريق الدخول علي الرابط عند إعلان النتيجة رسمياً وكتابة رقم الجلوس والبحث، ويمكنكم حتي ذلك الحين ترك رقم الجلوس والبيانات الخاصة بكم في تعليق وسنحضر إليكم النتيجة فور ظهورها.