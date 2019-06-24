رابط g10.emis.gov.eg نتيجة الصف الاول الثانوى 2019: نتائج اولى ثانوى عام وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم الإثنين 24-6-2019 بإعلان نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 من خلال مؤتمر صحفي تم عقده ظهر اليوم، وقد صرح وزير التربية والتعليم أن نسبة نجاح الطلاب بالصف الأول الثانوي 91.4%، وتلك النسبة تنم علي أن النظام الجديد قد نجح بنسبة كبيرة، كما أعلن أن نتيجة اولى ثانوى عام يمكن الحصول عليها بالكود الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومي للطالب، عن طريق موقع g10.emis.gov.eg الذي نرفقه إليكم من خلال هذا التقرير، كما سنتابع معكم كيفية الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني بالخطوات فتابعوا التعليمات.

وكان السيد وزير التربية والتعليم قد أشاد بالنظام الجديد للتابلت وأنه بداية جديدة للتغير، وستكون الفترة القادمة تحوي تطورات أفضل لتحسين النظام من أجل راحة الطلاب والعمل علي جعلهم في أفضل المستويات.

نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 رسمياً

بعد أن انتهي الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018 بداية الشهر الحالي، يريدون الآن الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس، لكن ما تم إعلانه أن نتيجة أولي ثانوي عام أصبحت متوفرة بكود الطالب والرقم القومي، وستظهر النتيجة إما ناجح أو راسب، وسيكون بها الألوان التالية:

أولاً: لون أزرق يدل علي التفوق بالنسبة للدفعة.

ثانياً: لون برتقالي يدل علي المناسبة للتوقعات.

ثالثاً: لون أخضر يدل علي أقل من التوقعات.

رابعاً: لون أسود يدل علي أين أنا من زملائي، ويتطلب ذلك تحسين مستوي الطالب.

رابط نتيجة اولى ثانوى عام وكيفية الاستعلام

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوى العام 2019 برقم الطالب القومي، والكود الخاص بالطالب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول علي الرابط التالي، g10.emis.gov.eg.

الخطوة الثانية: يقوم الطالب بإدخال البيانات المطلوبة.

الخطوة الثالثة: الضغط علي بحث.

وبذلك ستحصلون علي نتيجة أولي ثانوي عام بكل سهولة، ومن يريد المساعدة في الحصول علي النتيجة يمكنه ترك رقمه القومي والكود الخاص به، وسنحاول مساعدته للحصول علي نتيجة أولي ثانوي 2019 الترم الثاني من وزارة التربية والتعليم.