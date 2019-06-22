رابط mod.gov.sy لنتائج البكالوريا بسوريا دورة 2019/ نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي برقم الاكتتاب

أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية بسوريا، يسعدنا التواجد معكم لمتابعة أخبار إمتحانات البكالوريا بقسميها العلمي والأدبي، وموعد إعلان النتيجة، حيث بدأ الطلاب والطالبات الإمتحانات يوم الأحد 9/6/2019، وسوف تنتهي للقسم العلمي 30/6/2019 والقسم الأدبي 27/6/2019، والثانوية الشرعية تنتهي إمتحاناتها 30/6/2019، وتتم أعمال الإمتحانات بسهولة ويسر، حيث تقوم الجهات المعنية بالعملية التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على اللجان، وتيسير كل العقبات للطلاب حتي تتم عملية الإمتحانات بسهولة ودون شكوي.

موعد نتيجة البكالوريا بسوريا 2019

منذ بدء الإمتحانات وتسود حالة من القلق حول إعلان النتيجة وكيفية إستخراجها، حيث يهتم أولياء الأمور والطلبة بالبحث عن أخبار النتيجة، لأنها شهادة فارقة في حياة الطالب التعليمية، فهي يتحدد عليها الجامعة والكلية التي سيكمل دراسته بها، ولم يتحدد موعد إعلان النتيجة حتي الأن، حيث لن يتحدد إلا بعد الإنتهاء من الإمتحانات وأعمال الكنترولات بمدن سوريا، حيث يتم التصحيح أول بأول عقب إنتهاء كل مادة، وسيتم رصد الدرجات والتدقيق والمراجعة النهائية عقب إنتهاء الطلبة من أداء الإمتحانات.

طريقة إستخراج النتيجة

الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم بسوريا.

كتابة اسم المحافظة التابع لها الطالب.

كتابة رقم الاكتتاب.

الضغط على بحث لتظهر النتائج بالدرجات.

تعرف معنا على نتيجة التاسع بسوريا 2019

نتيجة الثانوية بسوريا 2019

تقوم وزارة التربية والتعليم السورية بتوفير رابط لإستخراج النتيجة عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث سيتم وضعها على الموقع عقب إعلانها وإعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم “عماد موفق العزب”، وذلك بمؤتمر صحفي يعلن فيه تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح وأسماء الأوائل.