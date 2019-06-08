راجع إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019 بوكليت امتحان العربي الدور الأول

عقب انتهاء طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات اليوم الأول في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، والذي تحدد للامتحانات اليوم السبت 8/6/2019، وتنتهي قي 3/ 7/ 2019، فنقدم لطلابنا نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة 2019 والذي أكد كثير من الطلاب أنه جاء في متناول الطالب المتوسط، ولم يحدث أية شكاية من صعوبة المادة في أول أيام مارثون الامتحانات.

إجابة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2019

يخوض امتحانات الثانوية العامة 2019 الدور الأول نحو 685 ألف طالب وطالبة الامتحانات، موزعين على 1820 لجنة سير بأنحاء جمهورية مصر العربية، وسط أجراءات أمنية من وزارة الداخلية لتأمين خط سير أوراق الامتحانات بين اللجان وكنترول الثانوية العامة، فقد أدى الطلاب أولى امتحانات الصف الثالث الثانوي 2019 دور أول، ونقدم لطلابنا الاجتهادات حول نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة

صور نماذج الإجابات لامتحان الثانوية العامة

هذه بعض الإجابات عن أسئلة امتحان اللغة العربية، التي تتضمن 50 سؤال موزعين على 28 صفحة في بوكليت امتحان اللغة العربية، وقد جاء الامتحان في متناول الطالب المتوسط، وهذه بعض الإجابات:

أجابه سؤال النصوص

القراءة

التعبير

سؤال الأدب

النحو

القصة

ونوضح لطلبة وطالبات الثانوية العامة بأن ما تم نشره وتداوله عن تسريب مادة اللغة العربية عاري تماما من الصحة، وقد نفته وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن زمن الغش وتسريب الامتحانات انتهت وتم القضاء عليه مع النظام الحديث للامتحانات بنظام البوكليت.

ويأتي موعد امتحان اليوم الثاني من مارثون الثانوية العامة يوم الاثنين 10-6-2019 لمادتي الاقتصاد والإحصاء.