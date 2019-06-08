راجع| اجابة امتحان العربي 2019 الثانوية العامة وتوزيع درجات نموذج بوكليت اللغة العربية

يتسلم الطلاب نموذج إجابة امتحان اللغة العربية اليوم السبت في أولى لجان الثانوية العامة 2019، حيث توافد مئات الألاف من طلبة الثانوية العامة في جميع محافظات مصر إلى اللجان لأداء امتحان العربي أمام اللجان، وسط مراقبة من وزارة التربية والتعليم والتي وضعت مجموع من النصائح والأرشادات عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، مع توزيع درجات نموذج امتحان اللغة العربية.

نموذج اجابة اللغة العربية

وجاءت تعليمات ونصائح وزارة التربية والتعليم قبل بداية لجنة إجابة امتحان العربي، بقراءة التعليمات جيداً، سواء بمقدمة كراسة الامتحان أو مقدمة الأسئلة، ثم قراءة السؤال بعناية، والتفكير بنفس الاهتمام قبل بداية الإجابة على السؤال، مع استخدام القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص في الرسومات، ويمنع استخدام مزيل الكتابة، واوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحان اللغة العربية يأتي بعدد أسئلة 50 سؤالاً، وعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وتأكد من ترتيبها تصاعدياً، على أن يكون زمن الاختبار هو ثلاث ساعات، والدرجة الكلية 80 درجة.

توزيع درجات اللغة العربية للثانوية العامة