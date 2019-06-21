رسالة تهديد لطلاب الثانوية العامة 2019 ليلة امتحان الفيزياء المقرر عقده غداً السبت 22-6-2019 – ننشر التفاصيل كاملة هنا

قام طلاب الثانوية العامة ببداية الامتحانات رسميًا يوم السبت 8 يونيو 2019، وقد قاموا بتأدية العديد من المواد منها “امتحان اللغة العربية، التربية الدينية ، الاقتصاد والإحصاء، اللغة الأجنبية الأولى، الاستاتيكا، الأحياء، الديناميكا، الفلسفة والمنطق”.

ويترقب اليوم العديد من طلاب الصف الثالث الثانوي، جميع الأخبار المرتبطة بامتحان الفيزياء، والذي من المقرر أن يقوم الطلاب بتأدية الامتحان غداً السبت 22-6-2019، ويبحث العديد من الطلاب عن الأخبار من مستشارين المادة، وجميع النقاط المهمة في مادة الفيزياء 2019، ولكن قام أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” ،بنشر رسالة قلق وخوف للطلاب من امتحان الفيزياء، ومن خلال تلك المقالة سوف ننشر التفاصيل كاملة، لذلك تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة ليصلكم المزيد من الأخبار.

نص الرسالة من شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2019 :

امتحان الفيزياء صعب جداً فوق العادى ، وأستاذ الفيزياء معرفش يحل أسئلة فيه يا شباب ، شدوا حيلكم وبالنسبة لامتحان التاريخ سهل وكله مباشر .

وقد أصابت تلك الرسالة حالة من الخوف والقلق لطلبة الثانوية العامة، وقد زادتهم خوف، وقد ناشد المسئولون عن امتحانات الثانوية العامة 2019 ، طلاب الثانوية العامة بعدم مصدقية والانسياق وراء أي شئ يتم كتابته عبر صفحات شاومينج واعوانه خلال صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك ، كما نشاذرا الطلاب بتجاهل تلك الرسائل، وذلك لأن هدفها الرئيسي تشويش طلاب الثانوية العامة واثارة حالة من القلق والخوف في ليلة الامتحان.

والجدير بالذكر أن قال المسئولون : ” لا آحد يستطيع الوصول لمضمون امتحان الفيزياء أو التاريخ قبل توزيعه في اللجان غداً ، وأن كافة الأسئلة سرية ولا يمكن لأحد أن يتوقع مستوي الامتحانات.

وجديراً بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة “شعبة العملي” صباح غد السبت امتحان الفيزياء 2019 ، وفي المقابل يؤدي طلاب “شعبة الأدبي” امتحان التاريخ ، وقد يبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً.