رسالة صوتية لوزير التعليم يكشف تفاصيل تسليم المشروعات البحثية ومزايا الرفع الإلكتروني

أثر انتشار فيروس كورونا على كثير من الأنشطة الحياتية في مصر ومعظم دول العالم ولا سيما مجال التعليم، فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب في جميع المراحل وكافة الصفوف، فقامت بتعليق الدراسة بالمدارس على مستوى الجمهورية، كما ألغت إمتحانات الترم الثاني من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي واستبداله بمشروع بحثي .

تفاصيل المشروع البحثي وطرق تسليمه

ووضعت الوزارة شرطًا لطلاب النقل حتى يستطيعون الانتقال إلى الصفوف الأعلى بضرورة تسليم مشروع بحثي، كما وضعت نفس الشرط لطلاب الصف الثالث الإعدادي ولكن للحصول على درجة الترم الثاني كاملًا تمهيدًا لإضافته إلى مجموع الترم الأول ليتم بذلك حساب مجموع الفصلين، والذي يؤهلة إلى تكملة دراسته في التعليم العام أو الفني بحسب رغبته من جهة وتنسيق المرحلة الثانوية للعام الدراسي القادم 2021/2020م من جهة أخرى .

جدول تسليم المشاريع البحثية ورقيًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا عن جدول تسليم البحث في المدارس الابتدائية والإعدادية، حتى تقلل من زحام وتكدس الطلاب في المدارس وجاء الجدول على النحو التالي :

جدول تسليم المشروعات الحثية في المرحلة الابتدائية

السبت 9 مايو 2020 ( الصف الثالث الابتدائي ) .

الأحد 10 مايو 2020 (الصف الرابع الابتدائي ) .

الاثنين 11 مايو 2020 (الصف الخامس الايتدائي ) .

الثلاثاء 12 مايو 2020 (الصف السادس الابتدائي ) .

الأربعاء 13 مايو 2020 (المتخلفين من الصف الثالث والرابع ) .

الخميس 14 مايو 2020 (المتخلفين من الصف الخامس والسادس) .

السبت 16 مايو 2020 (المتخلفين من جميع الصفوف ) .

جدول تسليم المشروعات البحثية في المرحلة الاعدادية

السبت 9 مايو 2020 ( الصف الأول الاعدادي ) .

الأحد 10 مايو 2020 (الصف الثاني الاعدادي ) .

الاثنين 11 مايو 2020 (الصف الثالث الاعدادي ) .

الثلاثاء 12 مايو 2020 (الصف الأول الاعدادي ) .

الأربعاء 13 مايو 2020 (لصف الثاني الاعدادي ) .

الخميس 14 مايو 2020 (لصف الثالث الاعدادي) .

السبت 16 مايو 2020 (المتخلفين من جميع الصفوف ) .



رسالة صوتية من وزير التعليم بتفاصيل تسليم الأبحاث

من خلال رسالة صوتية، وجه الدكتور طارق شوقي، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفاصيل تسليم المشروعات البحثية، والكشف عن موعد تسليم الأبحاث الورقية في المدارس الابتدائية والإعدادية، مشيرة إلى مزايا التسليم الإلكتروني للمشروعات البحثية على المنصة التي تم إعدادها لذلك، حيث أن التسليم متاح طوال الأسبوع في كل وقت من المنزلن وتوفير عناء الذهاب إلى المدرسة .