رسالة طالب لـ وزير التعليم تشعل مواقع التواصل الاجتماعي: “انت رمتنا في المحيط بقراراتك”

أشعلت رسالة أحد الطلبة لـ وزير التعليم الدكتور طارق شوقي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، والذي انتقد فيها طريقة تعامل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم مع المناهج وطلبة الثانوية العامة وسنوات النقل خلال فترة فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وكان الطالب عمر كرم، أحد طلبة الثانوية العامة قد ظهر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كل يوم” المذاع من خلال شاشة اكسترا نيوز ينتقد سياسات وزير التعليم بشأن المناهج والامتحانات قائلا إن وزير التعليم لن يستطيع تعقيم المواصلات والطرق والشوارع فكيف سنواصل دراسة المناهج خلال الفترة المقبلة، متابعا أنه يتمنى تأجيل الامتحانات خلال الفترة المقبلة لأنه أسلم حل.

طلبة الثانوية العامة ينتقدون سياسة طارق شوقي وزير التعليم

وتابع: ” “مصر كلها بتبقى في الشارع هنروح إزاى الامتحانات.. أتمنى تأجيل الامتحانات “حرمتني من السناتر وفترة المراجعة، فهل طالب ثانوية عامة هيعرف يلم المنهج لوحده؟، نذاكر ازاى، احنا تهنا، ياحضرة الوزيرة كنت بتعلم السباحة في حمام سباحة وبعدين رمتنى في المحيط”.

وكان وزير التربية والتعليم قد اتخذ قرارا خلال الفترة الماضية بتحويل كافة امتحانات سنوات النقل والشهادة الإعدادية إلى مشاريع أبحاث مع عمل عدد من الإجراءات لطلبة الثانوية العامة للاستمرار في مناهجهم خلال الفترة الحالية، مع أن تكون الامتحانات في موعدها بشكل تام على الرغم من تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين داخل مصر يوما بعد يوم خلال الفترة الحالية.