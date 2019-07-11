رسمياً الآن نتائج البكالوريا 2019 سوريا من خلال رقم الاكتتاب لكل الفروع العلمية والأدبية والشرعية من رابط موقع وزارة التربية السورية

اعلن وزير التربية السورية منذ قليل على انه تم اعتماد نتائج البكالوريا 2019 في سوريا، وإعلان النتيجة من خلال موقع وزارة التربية السورية، حيث أنه الموقع المتخصص في إعلان نتيجة البكالوريا في سوريا 2019، كما يتم من خلال الإعلان عن نتائج أخرى لكافة المراحلة التعليمية الأساسية والشرعية، والاستعلام عن نتائج البكالوريا يكون من خلال عدة طرق برقم الاكتتاب أو الاسم أو المحافظة.

حيث قد أشار وزير التعليم بأن نتائج شهادة الثانوية العامة السورية أو الثانوية الشرعية، جاءت العام الحالي بنسب نجاح مرتفعة في كل الشعب عن العام الماضي، حيث أنه جاءت نسبة نجاح طلاب الشعبة العلمية 59.7%، وأما عن نسبة نجاح الفرع الأدبي فقد جاءت نسبة النجاح ما بين الطلاب 41.3%.

نتيجة البكالوريا 2019 سوريا

فقد بدأت امتحانات البكالوريا 2019 في كل المدن والمحافظات السورية منذ بداية شهر يونيو الماضي واستمرت الامتحانات لمدة ثلاثة أسابيع، ومنذ تلك اللحظة والطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب دائمة لإعلان نتيجة البكالوريا سوريا 2019، للشعب العلمية والأدبية والشرعية، حيث تم الإعلان عن نتائج الطلاب بعد الإعلان عن أسماء أوائل كل الشعب وطرحهم عبر موقع وزارة التربية السورية الرسمي الوحيد المنوط به الإعلان عن نتيجة الثانوية الشرعية للعام الدراسي الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة بكالوريا 2019 سوريا