رسمياً: الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين.. رابط وزارة التعليم العالي للاستعلام عن نتائج امتحانات الانجاز 2019 فلسطين

بعد قليل وزارة التربية والتعليم العالي ستعقد مؤتمر صحفي برئاسة معالي الوزير الدكتور مروان عورتاني للإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين القسمين الأدبي والعلمي، حيث سيتم الكشف عن نتائج امتحانات الإنجاز في كل من مخيمات ومحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة معاً، وخلال المؤتمر سيتم الإعلان عن أسماء الطلبة الأوائل وتحديد نسبة النجاح في كل من القسمين الأدبي والعلمي.

نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين:

يعيش الشارع الفلسطيني في كل من قطاع غزة والضفة الغربية حالة من الترقب والقلق الشديد بالتزامن مع اقتراب صدور نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين العلمي والأدبي، فتعتبر هذه النتيجة من النتائج الهامة للغاية لما لها من تبعيات فاصلة فعلى أثرها يتمكن الطلاب من استكمال مشوارهم التعليمي بخوضهم مرحلة دراسية جديدة من خلال التحاقه بالجامعات، ويحقق كل طالب حلمه باختيار الاختصاص المناسب له ليشق طريقه، لذلك تستحوذ نتائج امتحانات الانجاز على اهتمام الشارع الفلسطيني وبأكمله وليس فقط الطلبة وأولياء الأمور.

الجدير بالذكر أن النتائج الأولية التي سبق أن كشفت عنها مصادر في الوزارة أن نسبة النجاح في نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين ستكون مرتفعة هذا العام، فقد حقق الطلاب في الضفة الغربية والقطاع نسبة نجاح مرتفعة في مادة التربية الإسلامية تجاوزت 95%، كما أن نسبة النجاح في امتحان اللغة العربية الورقتين الأولي والثانية جيداً لكن نسبة النجاح في الورقة الأولى أفضل منها في الثانية.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين:

دقائق قليل وستبدأ المؤتمر الصحفي الذي سيعقد وزير التربية والتعليم البرفسور مروان عورتاني، الذي أكد في وقت سابق أن نتائج الثانوية العامة 2019 توجيهي فلسطين ستكون برقم الجلوس ولا صحة لما يشاع حول نشرها بالاسم فقط، كما أن النتائج ستظهر في جميع فلسطين في نفس الوقت وإشاعة ظهورها في الضفة فقط غير صحيحة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2019 فلسطين من خلال رابط وزارة التربية والتعليم العالي injaz.mohe.ps برقم الجلوس.