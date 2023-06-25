رسمياً: بدء التقديم للمعاهد الازهرية الاحد 25 يونيو 2023 (رياض اطفال – اولى ابتدائي)

في بيان رسمي أعلن قطاع المعاهد بالأزهر الشريف عن بدء التقديم لمرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 م وذلك عبر بوابة الازهر الكترونية على الانترنت، وسيكون التقديم متاح بكافة المعاهد (العادية – النموذجية – الخاصة) بدءاً من الاحد 25/6/2023م.

الرابط المباشر للتقديم… https://azhar.gov.eg/tnsek/default.aspx

أو عبر الباركود عن طريق اي برنامج ماسح باركود على الموبايل

كيفية التقديم للمعاهد الازهرية 2023

بعد الدخول الى الرابط مباشرة او عبر الباركود سيكون عليك اختيار نوع المعهد المراد التقديم إليه سواء عادي أو نموذجي أو خاص بمصروفات.

ادخل بيانات التلميذ وبيانات ولي الامر

قم بإدخال الرغبات للمعاهد (ثلاث رغبات)

ضع علامة صح في المربع أمام جملة أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الإلكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية.

ثم اضغط حفظ

وبهذا يكون قد تم التقديم بنجاح

ويمكنكم خلال فترة التقديم الدخول الى الموقع ومراجعة أو تعديل البيانات.

بعد قبول ابنكم بإذن الله في أحد المعاهد الازهرية عليك تجهيز ملف الالتحاق لابنك وهو مكون من

1 – ملف تقديم خاص بالأزهر الشريف من اي مكتبة.

2- نسخة من ورقة التسجيل الالكتروني.

3 – عدد 5 مظاريف وطوابع بريدية.

4 – البطاقة الصحية المدرسية.

5 – عدد 8 صور ٤×٦ ويفضل ان يكون مكتوب عليها اسم التلميذ بالكمبيوتر أسفل الصورة.