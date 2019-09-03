“رسمياً” رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس عبر موقع azhar.eg







ينتظر الطلاب والطالبات بالمرحلة الثانوية في محافظات مصر، وسط حالة من القلق والخوف ، لإعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني 2019، وذلك بعد إنتهائهم من اداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد خلال الأيام الماضية، ومن خلال تلك المقالة سوف نوفر لكم الرابط المباشر للنتيجة.







نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني

حيث قامت مصادر مطلعة بالأزهر الشريف، بالكشف عن موعد نتيجة المرحلة الثانوية العامة، وقالت أنها ستعلن الأسبوع الجاري عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة رصد الدرجات للطلاب بامتحانات الدور الثاني، وذلك لعدم تعرض الطلاب للظلم وحصول جميع الطلاب علي درجاتهم.







وقد أعلنت مشيخة الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الأولليوم الأحد الموافق 14/7/2019،وذلك خلال مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل النتائج والإعلان عن نسب النجاح والطلاب الأوائل في كلا الشعبتين العلمية والأدبية، ويحصل الطلاب على النتيجة من خلال موقع وبوابة الأزهر الإلكترونية.







وقد نشرت بوابة الأزهر الإلكترونية قبل قليل أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الأزهرية، وأكدت أن نسبة النجاح هذا العام لم يتحقق منذ 6 سنوات، وأن هناك تحسن ملحوظ وتطور واضح سواء للطلبة أو المناهج التعليمية، ودور الأزهر الشريف في تطوير التعليم في مصر لتخريج جيل ناضج من الشباب الواعي.







رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني جدير بالذكر، أن امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة الأزهرية، بدأت يوم 17 أغسطس، واستمر سير الامتحانات حتي يوم 26 أغسطس 2019، في جميع المعاهد علي مستوي جمهورية مصر العربية،وسط أجراءات أمنية مشددة لتأمين لجان الإمتحانات. رابط مدخل الأزهر او من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــأ