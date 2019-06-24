رسمياً ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بنسبة نجاح 91.4% عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ظهرت رسمياً نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني بنسبة نجاح بلغت 91.4% % وتم اعتمادها من قبل السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في مصر، حيث أوضح أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام التابلت عدا 500 مدرسة لم تكتمل امتحاناتها هذا العام بنظام التابلت نظراً لعدم توافر التابلت للحد الكافي من المدارس وهم أدوا الامتحانات بطريقة ورقية كما كان في السابق في المواعد المحدد من يوم 19 مايو 2019 وانتهوا من آخر مادة في يوم الأول من شهر يونيو الجاري.

وفيما يتعلق بنتائج الامتحانات الترم الثاني تعرف على نتائج الفصل الدراسي الثاني لـ:-

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نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني

خاض طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي امتحانات الترم الثاني، حيث بلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات على مستوى الجمهورية عدد 585.980 طالب وطالبة، فيما تم عمل الامتحانات على فترتين صباحية ومسائية، وضمت الفترة الصباحية امتحان الطلاب والطالبات في المدارس الحكومية والمنازل بالإضافة إلى المستشفيات والسجون، أما الفترة المسائية فهي تم تخصيصها لامتحان طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

وعن نتيجة أولى ثانوي من خلال رابط موقع الوزارة التعليمية الإلكتروني يمكنك معرفة النتيجة برقم الجلوس، نتمنى لجميع الطلاب والطالبات النجاح والتوفيق والتقدم دائما في بقية المراحل التعليمية القادمة بإذن الله.