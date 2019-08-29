رسمياً| فتح باب التظلمات على نتيجة الدور الثاني بالثانوية العامة وخطوات تقديم التظلم

فتحت وزارة التربية والتعليم باب تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني المُتظلمين من النتيجة، وكان قد اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة أمس الأربعاء 28 أغسطس 2019 بنسبة نجاح 92%، وكان قد أدى امتحانات الدور الثاني 122 ألف و456 طالبًا وطالبة، نجح منهم 113 ألفًا و 479 طالبًا وطالبة، ورسب 8977 طالبًا وطالبة.

فتح باب التظلمات

فتحت وزارة التربية والتعليم باب التظلمات لمدة اسبوعين للطلاب المُتضررين من النتيجة بداية من الخميس الموافق 29 أغسطس 2019.

موعد تنسيق طلاب الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة يبدأ السبت الموافق 31/8/2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 4/9/2019، ويتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة بالكامل بعد انتهاء تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة وتكون يوم 6/9/2019 على أقصى تقدير ليتمكن بعد ذلك الطلاب من تقديم الأوراق المطلوبة للكليات والمعاهد للقيد بها قبل بداية العام الدراسي الجديد والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة التعليم الجامعي.

موعد فتح باب تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

يفتح باب تقليل الاغتراب وتسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة بيومين ويكون في 8/9/2019 على أقصى تقدير ليُسجل الطلاب رغباتهم في تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات والمعاهد المناظرة والغير مناظرة في حدود النسب التي أقرها القانون.