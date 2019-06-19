“رسمياً” كشوفات نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني 2019 في بعض المدارس التى أعلنت ظهورها-ورابط Lms للاستعلام عنها

في حالة م التوتر والخوف، ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني في جميع محافظات مصر، حيث قد أُعلن معاد ظهورها خلال بضع ساعات ، ومن خلال تلك المقالة سوف نقوم بتوفير رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 .

خطوات معرفة نتائج الصف الأول الثانوي 2019

يمكنكن طلابنا الأعزاء الحصول على الحصول على النتيجة من خلال عدة نقاط منها:

-الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم.

-ثم إدخال بعض البيانات الأساسية والتي منها اسم الطالب.

-ثم إضافة رقم الجلوس، والمحافظة التابع لها،

– ثم الضغط على إظهار نتيجة الصف الأول الثانوي.

اعرف نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 من هنا

والجدير بالذكر أنه قذ قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لديها 2000 مركز امتحانات، وكوادر قامت بعمل الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي، مشددًا على أن هذه المراكز تعمل على مدار العام وليست أيام الامتحانات فقط.

كما أضاف خلال مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل امتحانات الصف الأول الثانوي ومعدلات التقدير، وموقف أعمال الامتحانات الإلكترونية والورقية واستعدادات الوزارة للتطبيق الكامل للنظام، أنه سيتم عقد مؤتمر آخر بعد عيد الفطر المبارك بأيام، لإعلان نتائج تصحيح امتحانات الصف الأول الثانوي.

بعض كشوفات النتيجة التى ظهرت في بعض المدارس

كما قال الدكتور طارق شوقي، أن النتيجة الأولية للتصحيح الإلكتروني لامتحانات الصف الأول الثانوي تؤكد أن الطلاب استوعبوا النظام الجديد أكثر مما نتوقع، قائلًا: “النتيجة هتبسطكم”.

وخاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية ، وذلك بضرورة إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى وفق القواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن، مع موافاة الوزارة بتقرير شامل بمؤشرات نتيجة الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى للعام الدراسى الحالى.

وتظهر نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني على بوابة وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، أصبحت من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب والطالبات، وازداد إهتمام الأسر المصرية التي يستعد أبنائها لهذه المرحلة.

موعد نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الترم الثانى

ستظهر النتيجة خلال ساعات ، وذلك بعد الإنتهاء من تصحيح أوراق الإجابة والمراجعة الدقيقة، والتي يتبعها عملية رصد درجات الإمتحانات التي تجري منذ إنتهاء الإمتحانات على الفور، حتى تعلن نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بشكل سريع ودقيق.

ويمكنكم ترك تعليق برقم الجلوس الخاص بكم، وسوف نقوم بالرد فوراً.