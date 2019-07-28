رسمياً| موعد تنسيق المرحلة الثانية 2019 والحد الأدنى لدرجات المرحلة للشُعبة العلمية والأدبية

أعلنت وزارة التعليم اليوم عن نتيجة المرحلة الأولى من خلال مؤتمر صحفي وإعلان درجات القبول في الكليات لطلاب المرحلة الأولى، ويستعلم الطلاب عن نتيجة التنسيق برقم الجلوس عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ويتم طباعة بطاقة الترشيح باسم الكلية التي رُشح لها كل طالب ليتقدم بعد ذلك الطلاب لتقديم الأوراق المطلوبة للجامعات المصرية.

موعد نتيجة المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم اليوم أن الأربعاء الموافق 31/7/2019 هو أول أيام فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية ويستمر حتى الاحد المقبل الموافق 4/8/2019 وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة على هذا النسق:

الشُعبة الحد الأدنى العلمية 320 درجة بنسبة 87.05 % الأدبية 279 درجة بنسبة 68.05%

خطوات التنسيق في التنسيق للمرحلة الثانية

تقديم المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة كما هو كان مع المرحلة الاولى عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني ويتم الدخول لموقع التنسيق الإلكتروني وكتابة رقم الجلوس والرقم السري، وكتابة الرغبات واختيار الكليات والمعاهد المُتاحة للطلاب في المرحلة الثانية وحفظ الرغبات وعدم اعطاء الرقم السري لأحد حتى لا يتمكن من التعديل على الرغبات فيما بعد ويمكن لطلاب المرحلة الثانية التعديل على الرغبات حتى اليوم الاخير من التنسيق ويتم الأخذ بآخر نسخة تم حفظها من قبل الطالب.

خطوات التسجيل في التنسيق خطوة بخطوة

في هذا الفيديو شرح وافي لطريقة تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة والتعديل عليها عن طريق موقع التنسيق التابع لبوابة الحكومة المصرية:

رابط موقع التنسيق

يمكنكم الدخول إلى رابط تنسيق الثانوية العامة 2019 والضغط بعد ذلك على تسجيل الرغبات والتي تفتح لك هذه الصفحة

قم بمليء الخانات المطلوبة واتبع الخطوة التالية وتكون خطوة تسجيل الرغبات.