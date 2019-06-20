يمر جميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي بحالة من التوتر والقلق المستمر، أثناء ترقبهم لنتيجة الترم الثاني لعام 2019 ولعدم معرفتهم بموعد ظهور النتيجة، والذي من المقرر ظهور النتيجة خلال هذه الأيام والساعات القادمة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه تم بالفعل الانتهاء تماماً من إجراء عمليات التصحيح الورقي ورصد درجات الطلاب والطالبات، كما أكد وزير التربية والتعليم على أن نتائج الطلاب سوف تعلن جميعها في آن واحد، سواء الذين قاموا بتأدية الامتحانات إلكترونياً أو قاموا بتأديتها ورقياً.

نتيجة الصف الأول الثانوي

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجتهم عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ومن خلال هذه الروابط.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي “النظام الحديث”

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي “النظام القديم”

كشف مصدر من مصادر وزارة التربية والتعليم بأن نتيجة الصف الأول الثانوي لعام 2019، سوف تصل لجميع الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونياً، عبر أجهزة “التابلت” الخاصة بكل طالب، على شكل إشعار أو رسالة فور ظهور النتيجة.

كما يذكر بأن الامتحانات أجريت إلكترونياً باستثناء 500 مدرسة، وقد أدت هذه المدارس الامتحانات ورقياً، بالإضافة إلى نزلاء السجون والمستشفيات وطلاب المنازل والخدمات.

في حالة عدم معرفتك للحصول على النتيجة، فقط قم بترك تعليق أسفل المقال باسم الطالب ورقم الجلوس، وسوف نقوم بالرد عليكم فور ظهورها وفي أسرع وقت، ويتمنى موقع “كلمة دوت أورج” مزيد من النجاح والتفوق لجميع طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي لعام 2019.