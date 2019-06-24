رسمياً نتيجة الصف الأول الثانوى 2019: الاستعلام عن نتائج نظام التابلت برقم الجلوس “وزارة التربية والتعليم”

يقوم وزير التربية والتعليم اليوم بعقد مؤتمر صحفي بمقر وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 برقم الجلوس للعام الدراسي 2018-2019، وذلك اليوم الإثنين الموافق 24 من يونيو 2019، وسيمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة بعد المؤتمر المنعقد خلال عصر اليوم عبر منصة LMS الإلكترونية التي نوفرها إليكم.

كما نعلمكم أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالصف الأول الثانوي 2019 بلغ 585 ألفاً و980 طالب وطالبة، وقد أدوا الامتحانات علي فترتين صباحية ومسائية علي مستوي الجمهورية بكافة المدارس.

نتيجة الصف الأول الثانوى 2019:

يقدم إلينا بنك المعرفة المصري نتيجة أولى ثانوى عام برقم الجلوس عبر منصة LMS الإلكترونية، والتي تجدونها من خلال الرابط التالي:

وستقوم الوزارة بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوى برقم الجلوس رسمياً خلال المؤتمر المنعقد، وستعلن عن الطلاب الناجحين ونسبة النجاح، كما سيتم التعرف علي الطلاب الذين سيؤدون امتحانات شهر يوليو 2019، وستؤكد الوزارة علي كيفية الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي العام الترم الثاني 2019 برقم الجلوس.

نتائج نظام التابلت

قام طلاب سنة أولي ثانوي بجميع محافظات الجمهورية بأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2018 علي التابلت، وقد واجهتهم بعض المشاكل في بداية الامتحانات ولكن تم تلاشيها، وقد أداء بعض الطلاب امتحاناتهم ورقياً، فهؤلاء الطلاب يمكنهم الحصول علي نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2019 من مدارسهم، عن طريق الذهاب للمدرسه نفسها لمعرفة النتيجة.