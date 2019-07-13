رسميا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2019 .. والوزير يهنئ الأوائل

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الثانوية العامة 2019، اليوم السبت الموافق 13-07-2019 وبدأ الوزير طارق شوقي الاجتماع بتهنئة الطلاب والطالبات أوائل الثانوية العامة.

اجتماع لاستعراض نسب النجاح

وفي ماراثون نتيجة الثانوية العامة يعقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة اجتماع يستعرض فيه نسب النجاح وأسماء الأوائل.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وكان ماراثون امتحانات الثانوية العامة بدأ في يوم 8 يونيو الماضي وانتهى يوم 3 يوليو الجاري، ويتمنى موقع كلمة دوت أورج لأبنائه الطلاب التوفيق والنجاح، وينشر موقع كلمة أسماء الأوائل فور ظهورها اليوم إن شاء الله.

رابط النتيجة عبر موقع اليوم السابع

من خلال الضغط على نتيجة الثانوية العامة تظهر لك صفحة النتائج وما عليك إلا إدخال رقم الجلوس وتظهر لك النتيجة بكل تفاصيلها.

رابط نتيجة الثانوية العامة واستلام المندوبين لها

وننشر رابط نتيجة الثانوية العامة بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة ، إذ كشفت مصادر مطلعة أن مندوبي الإدارات التعليمية سوف يستلمون النتيجة الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد اعتمادها رسميا من قبل الوزير وسوف تعلن نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا عبر بعض المواقع وعلى رأس هذه المواقع موقع وزارة التربية والتعليم كما يمكن لأبنائنا الطلاب الاستعلام باسم الطالب أو رقم جلوسه من خلال موقع نتيجتك ، إذ إن كثيرا ما يفقد رقم الجلوس ويود البحث بالاسم وتمنيات الموقع بالتوفيق للجميع إن شاء الله.