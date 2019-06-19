رسميا| التربية والتعليم تعلن موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2019″نظام التابلت” في كل المحافظات

تتزايد عمليات البحث عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018-2019 والتي تأخرت كثيراً على غير العادة، ولكن هناك بعض الأمور التي أدت إلى تأخير النتيجة حتى الأن وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة ستظهر في كل المحافظات في آن واحد وتم الانتهاء تماماً من عمليات التصحيح ونسبة النجاح تتخطى 95% وتفاؤل كبير لدى وزارة التربية والتعليم.

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب استطاعوا أن يتفهموا النظام الالكتروني للامتحانات وتعاملوا بشكل جيد مع الامتحانات رغم الصعوبات التي حدثت والمشكلات وتعطل نظام التابلت أكثر من مرة، وأكدت الوزارة أنه تم مراعاة هذا التعطل وأن الطلاب سيأخذون حقهم في الدرجات وتقييم الطلاب على اعلى مستوى.

نتيجة الصف الأول الثانوي

تأخرت نتيجة الصف الأول الثانوي لأول مرة لأن النتيجة سيتم الاعلان عنها في جميع المحافظات دفعة واحدة وتكون النتيجة عبارة عن رسالة أو اشعار على التابلت ليعرف كل طالب التقدير والدرجات التي حصل عليها في امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن النتيجة سيتم الإعلان عنها رسميا مطلع الأسبوع المقبل سواء لامتحانات التابلت أو الاختبارات الورقية.

بنك المعرفة المصري

يتيح بنك المعرفة المصري للطلاب الاستعلام عن النتائج ومتابعة أخبار التعليم الالكتروني بعد التسجيل في منصة Lms الالكترونية التي تعدها وزارة التربية والتعليم للتواصل الكترونيا مع الطلاب.