رسميا| التعليم تُعلن موعد تنسيق الدبلومات الفنية والحد الادنى للقبول بالكليات والمعاهد

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية لحملة الشهادات الفنية 2019 والحد الأدنى للقبول في التنسيق ورابط التقديم في التنسيق ليتمكن الطلاب من كتابة الرغبات والالتحاق بالكليات والمعاهد المُتاحة والالتحاق بالتعليم الجامعي وخوض مرحلة تعليمية جديدة، وتنقسم الدبلومات الفنية إلى :

الدبلوم الثانوى الفنى الصناعي.

الدبلوم الثانوى الفنى التجارى.

الدبلوم الثانوى الفنى الزراعى.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية

يتم فتح باب تنسيق الدبلومات الفنية 17 أغسطس 2019 ومن المتوقع أن يتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة وينتهي تنسيق الدبلومات الفنية في نهاية شهر أغسطس وبالتحديد يوم 31 أغسطس الجاري.

الحد الأدنى للقبول بتنسيق الدبلومات الفنية

أضافت وزارة التربية والتعليم في بيان تنسيق الدبلومات الفنية أن الحد الأدنى للقبول في التنسيق لطلاب الثانوية الفنية نظام ثلاث سنوات ونظائرها على هذا النحو:

وتابعت وزارة التربية والتعليم أن تنسيق الدبلومات الفنية لنظام الخمس سنوات:

الكليات المُتاحة للثانوية الصناعية نظام 3 سنوات

كلية أثار (انتظام – انتساب موجه) في أقسام ترميم آثار، ترميم دقيق، ترميم معماري. كلية الهندسة. كلية الفنون الجميلة. كلية الفنون التطبيقية. كلية التعليم الصناعي. كلية التربية. كلية الاقتصاد المنزلي أقسام ملابس جاهزة، نسيج، جلود وبدائلها. برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق. المعهد العالي للإارة والحاسب الآلي بجامعة بوسعيد.

الكليات المُتاحة للثانوية الفنية التجارية

كلية التجارة (انتظام – انتساب موجه) كلية التربية في جامعات سوهاج، طنطا، حلوان، مدينة السادات، كفر الشيخ، دمنهور. كلية التكنولوجيا والتنمية (شعبة علوم إدارية ومالية) جامعة الزقازيق المعهد العالي للإدارة والحاسب الآلي جامعة بورسعيد برنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان.

الكليات المُتاحة للثانوية الفندقية