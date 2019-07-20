رسميا.. تعديل الدراسة بكليات الصيدلة ل 6 سنوات اعتباراً من العام الدراسي المقبل

أصدرت وزارة التعليم العالي بياناً ، أعلنت فيه عن تطبيق نظام جديدة للدراسة بكليات الصيدلة اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2019/2020 لتصبح عدد السنوات اللازمة للدراسة بكليات الصيدلة 5 سنوات + سنة تدريبية في مواقع العمل من أجل رفع كفاءة خريجي كليات الصيدلة، ويستند النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة وفق ما أعلنه الدكتور ماهر الدمياطي رئيس قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلي للجامعات على ما يلي:-

1- استبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور صيدلي (Pharm D) ويكون نظام الدراسة عبارة عن 5 سنوات دراسية + سنة تدريبية كاملة (امتياز) في مواقع العمل.

2- استبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة الاكلينيكية الحالي ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلي (صيدلة إكلينيكية).

3- وفق لقرار مجلس الوزراء رقم 1189 مدة الدراسة لنيل بكالوريوس الصيدلة 6 سنوات عبارة عن 5 سنوات دراسة + سنة امتياز.

4- يتم إجراء اختبار قومي لخريجي كليات الصيدلة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة .

5- يشمل برنامج الدراسة عدة مقررات اختيارية تساعد الطالب على التركيز في المجالات التي يريد التخصص فيها بعد التخرج، على أن يقوم بإعداد مشروع تخرج بإشراف مشترك بين الكلية والجهة التي يتدرب بها.

وفى النهاية أشار تقرير لجنة تعديل الدراسة في كليات الصيدلة أن التعديل قد جاء لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعلم الصيدلي ومراعاة ما نصت عليه منظمة الصحة العالمية وهيئة اليونسكو للعلوم والتي نضت على ضرورة إكساب الصيدلي المهارات اللازمة.