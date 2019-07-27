رسميا.. تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للثانوية العامة 2019 بعد إعلان وزارة التعليم العالي

ينشر موقع كلمة دوت أروج الموعد الرسمي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بالثانوية العامة 2019 والحد الأدنى للقبول في الكليات، بحسب ما أكدت وزارة التعليم العالي في بيان لها اليوم السبت، كشفت فيه عن الموعد الرسمي لنتيجة المرحلة الأولى، وهو غدا الأحد الموافق 28 يوليو 2019 الساعة 10.30 صباحا في مؤتمر رسمي.

وانتهى طلاب الثانوية العامة المرحلة لأولى 2019 من تسجيل رغباتهم الجمعة 26 يوليو 2019، على ان تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى ثانوية عامة 2019 خلال ساعات من الآن، بعدما سجل طلاب الثانوية العامة رغباتهم من خلال موقع التنسيق الذي تم فتحه يوم 21 يوليو 2019 وانتهى الجمعة 26 يوليو 2019، حتى يتمكن الطلاب من اختيار الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها سواء كان تسجيل الرغبات من مكاتب التنسيق في الجامعات أو من المنازل من خلال أجهزة الكمبيوتر.

وتقسم وزارة التعليم العالي تنسيق الثانوية العامة إلى 3 مراحل وكذلك يتم تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2019 على ثلاثة وعقب انتهاء طلاب كل مرحلة من تسجيل رغباتهم يتم إعلان التنسيق الخاص بهذه الفئة من الطلاب للاتلحاق بالكليات التي تقبل أعلى درجات في الجامعات.

وفي هذا العام الدراسي 2018/2019 بلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة 78.6% في حين انت نسبة النجاح في الثانوية العامة العام الماضي 2017/2018 بلغت 74% وفي العام قبل الماضي 2016/2017 بلغت 72%، وبذلك تكون معدلات النجاح بين صفوف طلاب الثانوية العامة في ارتفاع عام بعد الآخر.